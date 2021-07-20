Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742105953.html
На базе Checkmate может быть создан палубный истребитель
На базе Checkmate может быть создан палубный истребитель - РИА Новости, 21.07.2021
На базе Checkmate может быть создан палубный истребитель
На базе новейшего российского легкого тактического истребителя Checkmate может быть создан палубный истребитель, сообщил журналистам заместитель главного... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T20:40
2021-07-21T04:18
макс-2021
жуковский
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742064578_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e7f894bf1306b1c3509c10f59eb8dc5.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. На базе новейшего российского легкого тактического истребителя Checkmate может быть создан палубный истребитель, сообщил журналистам заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов."Корабельная версия тоже рассматривается ... это будет отдельная тема, сегодня мы рассматриваем базовую версию", - сказал Булатов на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.Он уточнил, что помимо корабельной версии рассматривается создание двухместной и беспилотной.По словам Булатова, именно модульная конструкция самолета позволит в будущем сделать Checkmate палубным истребителем.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742105282.html
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742064578_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a30182ceda78534e236ff7273317e6ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс-2021, жуковский, технологии, безопасность
20:40 20.07.2021 (обновлено: 04:18 21.07.2021)
 
На базе Checkmate может быть создан палубный истребитель

На базе Checkmate может быть создан палубный истребитель, заявил конструктор

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. На базе новейшего российского легкого тактического истребителя Checkmate может быть создан палубный истребитель, сообщил журналистам заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов.
"Корабельная версия тоже рассматривается ... это будет отдельная тема, сегодня мы рассматриваем базовую версию", - сказал Булатов на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 20:34
Чемезов раскрыл детали разработки нового истребителя Checkmate
Он уточнил, что помимо корабельной версии рассматривается создание двухместной и беспилотной.
По словам Булатова, именно модульная конструкция самолета позволит в будущем сделать Checkmate палубным истребителем.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
03:28Инфографика
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
Инфографика
Посмотреть
 
МАКС-2021ЖуковскийТехнологииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
03:42Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях в некоторых регионах
03:30Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
03:20Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве
Лента новостейМолния