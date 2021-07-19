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Врачи Московской области смогут получить категорию квалификации онлайн
Врачи Московской области смогут получить категорию квалификации онлайн - РИА Новости, 19.07.2021
Врачи Московской области смогут получить категорию квалификации онлайн
Медикам и фармацевтам Московской области больше не придется ходить в МФЦ и центры аттестации, чтобы оформить категорию своей квалификации. Они смогут сделать... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:58
2021-07-19T16:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Медикам и фармацевтам Московской области больше не придется ходить в МФЦ и центры аттестации, чтобы оформить категорию своей квалификации. Они смогут сделать это через подмосковный портал "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".С помощью новой услуги можно будет присвоить, подтвердить или снять категорию врача, рассказал глава мингосуправления Подмосковья Максим Рымар. По его словам, это значительно упростит процедуру.После подачи заявления онлайн результат придет в таком же формате. Для оформления понадобится паспорт, документ об образовании, сканы трудовой книжки, аттестационный лист и отчет о работе.Медицинским и фармацевтическим работникам могут присвоить вторую, первую и высшую категории квалификации. На более высокую категорию врач может претендовать через три года после получения предыдущей.
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московская область (подмосковье)
16:58 19.07.2021
 

Врачи Московской области смогут получить категорию квалификации онлайн

© РИА Новости / Антон ВергунМедик во время операции
Медик во время операции - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Медикам и фармацевтам Московской области больше не придется ходить в МФЦ и центры аттестации, чтобы оформить категорию своей квалификации. Они смогут сделать это через подмосковный портал "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".
С помощью новой услуги можно будет присвоить, подтвердить или снять категорию врача, рассказал глава мингосуправления Подмосковья Максим Рымар. По его словам, это значительно упростит процедуру.
"Из-за пандемии на врачей легла колоссальная нагрузка. Мы стремимся упростить процессы, с которыми приходится сталкиваться медикам", – сказал он.
После подачи заявления онлайн результат придет в таком же формате. Для оформления понадобится паспорт, документ об образовании, сканы трудовой книжки, аттестационный лист и отчет о работе.
Медицинским и фармацевтическим работникам могут присвоить вторую, первую и высшую категории квалификации. На более высокую категорию врач может претендовать через три года после получения предыдущей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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