https://ria.ru/20210719/vrachi-1741902003.html

Врачи Московской области смогут получить категорию квалификации онлайн

Врачи Московской области смогут получить категорию квалификации онлайн - РИА Новости, 19.07.2021

Врачи Московской области смогут получить категорию квалификации онлайн

Медикам и фармацевтам Московской области больше не придется ходить в МФЦ и центры аттестации, чтобы оформить категорию своей квалификации. Они смогут сделать... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:58

2021-07-19T16:58

2021-07-19T16:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741898896_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_9a9d48f6a104c8f14b723ab597be667e.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Медикам и фармацевтам Московской области больше не придется ходить в МФЦ и центры аттестации, чтобы оформить категорию своей квалификации. Они смогут сделать это через подмосковный портал "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".С помощью новой услуги можно будет присвоить, подтвердить или снять категорию врача, рассказал глава мингосуправления Подмосковья Максим Рымар. По его словам, это значительно упростит процедуру.После подачи заявления онлайн результат придет в таком же формате. Для оформления понадобится паспорт, документ об образовании, сканы трудовой книжки, аттестационный лист и отчет о работе.Медицинским и фармацевтическим работникам могут присвоить вторую, первую и высшую категории квалификации. На более высокую категорию врач может претендовать через три года после получения предыдущей.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)