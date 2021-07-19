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Около 2,5 миллиона россиян записались на вакцинацию через портал госуслуг

Около 2,5 миллиона россиян записались на вакцинацию через портал госуслуг - РИА Новости, 19.07.2021

Около 2,5 миллиона россиян записались на вакцинацию через портал госуслуг

Через портал "Госуслуги" на вакцинацию записались около 2,5 миллиона россиян, более 15 миллионов получили электронные сертификаты, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:28

2021-07-19T20:28

2021-07-19T22:19

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

дмитрий чернышенко

здоровье - общество

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Через портал "Госуслуги" на вакцинацию записались около 2,5 миллиона россиян, более 15 миллионов получили электронные сертификаты, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с Владимиром Путиным.Заместитель председателя правительства также отметил, что национальная цель "Цифровая трансформация" стала для граждан особенно актуальной в условиях пандемии, запрос людей на доступ к современным цифровым сервисам четко обозначился."Уже 80 миллионов наших граждан зарегистрированы на портале "Госуслуги" и начиная с прошлого года через него обработано свыше 450 миллионов обращений. Оформлено более 40 миллионов заявлений на социальные выплаты, на льготы, пособия. Выдано 1,5 миллиона сертификатов на материнский капитал", — сказал Чернышенко.Вице-премьер также указал, что с 11 июля на портале запущен механизм проактивного уведомления граждан о новых выплатах на детей от шести до 18 лет. Заявления, по его словам, уже подали десять миллионов родителей на 14 миллионов детей.По словам Чернышенко, до конца следующего года около 200 госуслуг планируют перевести в цифровой формат. Для этого необходим быстрый интернет, и поэтому обеспечение его доступности для всех граждан является главной задачей.

россия

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вакцинация россиян от covid-19, россия, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, владимир путин, технологии