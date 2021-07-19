https://ria.ru/20210719/uzbekistan-1741745273.html

Узбекистан вспоминает русский язык и готовится ставить русскую АЭС

Узбекистан вспоминает русский язык и готовится ставить русскую АЭС - РИА Новости, 19.07.2021

Узбекистан вспоминает русский язык и готовится ставить русскую АЭС

Только что завершилась двенадцатидневная рабочая поездка группы специалистов МАГАТЭ в Узбекистан. В ходе работы иностранные гости проверили не только готовность РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T08:00

2021-07-19T08:00

2021-07-19T14:48

россия

шавкат мирзиеев

снг

магатэ

узбекистан

казахстан

справки

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Только что завершилась двенадцатидневная рабочая поездка группы специалистов МАГАТЭ в Узбекистан. В ходе работы иностранные гости проверили не только готовность документации по проекту, но и принимаемые меры безопасности — как относительно физической охраны будущего объекта, так и касательно недопущения распространения ядерного оружия. Заключение комиссии, если отбросить в сторону официальную казуистику, довольно просто: Узбекистан полностью готов к постройке первой в своей истории атомной электростанции.В российском обществе сформировался образ Узбекистана как довольно небогатой страны, откуда к нам в поисках работы и лучшей доли массово едут трудоспособные мужчины и женщины. Мнение это верно лишь частично.В последние годы в республике наблюдается стабильный рост экономических показателей. Так, например, внутренний валовый продукт в 2019 году (последние опубликованные данные) вырос по сравнению с предыдущим годом на целых 5,6 процента и достиг отметки в 57,9 миллиарда долларов. По оценкам Мирового банка, доля ВВП на душу населения в этот же период выросла на 3,6 процента и составила 1724 доллара. Немного, но если вспомнить, что рост этот стабилен и наблюдается три последних непростых года, то динамика весьма неплохая.Узбекистан богат полезными ископаемыми, к числу основных относятся нефть, газ и уголь. По объемам добычи страна занимает 11-е место в мире с показателем 60 миллиардов кубометров природного газа в год. А еще эти жаркие засушливые просторы скрывают в подземных хранилищах богатейшие запасы урана. По оценке МАГАТЭ, своего часа и поднятия на поверхность ждут 230 тысяч тонн урановой руды. Помимо перечисленных топливных ресурсов, в Узбекистане ведется промышленная добыча золота, меди, фосфоритов и молибдена.Парадокс, но при таком разнообразии природных богатств страна испытывает хронический дефицит электроэнергии, что приводит к постоянным веерным отключениям.Если посмотреть на структуру генерации, то мы увидим, что годовое производство электроэнергии в Узбекистане составляет 61,6 тераватт-часа, из которых более 85 процентов производится на базе природного газа, уголь дает еще десять процентов. Но этого мало.Министерство энергетики, оберегая собственную промышленность, "опускает рубильник" для населения, отключая низковольтные распределительные электрические сети мощностью шесть-десять киловатт. Ситуацию не спасают даже постоянные перетоки из Таджикистана, Туркмении и Казахстана. Вполне понятно, почему руководство Узбекистана так упорно продвигает проект АЭС "Тузкан" в Джизакской области, где планируется установка двух российских реакторов ВВЭР-1200 поколения III+ совокупной мощностью 2,4 гигаватта.И первым делом, сразу же после утверждения программы развития энергетики и заключения межгосударственного соглашения с Россией, Ташкент в сентябре 2019 года открыл представительство Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, где тут же приступили к обучению будущих физиков-ядерщиков. На русском языке, что характерно.Кстати, чуть более полугода назад правительство Узбекистана при поддержке российских меценатов развернуло крупномасштабную государственную программу "повторной русификации" системы школьного и университетского образования.Прямо сейчас в республике трудятся более сотни специалистов из Российского педагогического университета имени Герцена. Перед ними стоит задача подготовить в ближайшие годы не менее 30 тысяч местных преподавателей и в разы повысить насыщенность русским языком программы обучения и научной практики.Узбекистан делает ставку на умную молодежь, и потому в стране уже развернуты и работают филиалы МГУ имени Ломоносова, Экономического университета имени Плеханова, Национального исследовательского технологического университета МИСиС, Химико-технологического университета имени Менделеева, Национального исследовательского университета МЭИ и Государственного университета нефти и газа имени Губкина.Ровно год назад, в июне 2020-го, по поручению президента страны Шавката Мирзиеева в Узбекистане был создан институт геологических наук — но, учитывая дефицит собственных научных кадров, можно с высокой долей вероятности ожидать, что и туда будут приглашены российские специалисты, а значит, русскоязычное присутствие в сфере национального образования станет еще внушительнее.Темпы развития Узбекистана, особенно в энергетической отрасли, вызывают вполне заслуженное уважение.Начнем с того, что Ташкент мечтает о собственной атомной электростанции с дальним прицелом. Два реактора позволят не только значительно перекрыть внутренний дефицит электроэнергии и снизить зависимость от импорта, в первую очередь из Таджикистана. Производимые киловатт-часы можно будет включить в создаваемый энергомост Туркменистан — Узбекистан — Таджикистан — Афганистан — Пакистан (ТУТАП), то есть сменить статус вечного импортера на поставщика, получающего прибыль.Но планы Ташкента не ограничиваются одной лишь АЭС. Прямо сейчас в Узбекистане в дополнение к уже существующим сорока восьми электростанциям строится еще восемь. С Таджикистаном заключено соглашение по строительству двух гидроэлектростанций — "Евон" и "Фандаре" на реке Зарафшан совокупной стоимостью 550 миллионов долларов. В Каракалпакстане планируется строительство крупнейшей в центральноазиатском регионе ветроэлектростанции мощностью 1500 мегаватт.Предпринимаемые усилия уже принесли впечатляющие плоды. Если в 2013 году Узбекистан импортировал 7,23 тераватт-часа электроэнергии в год, то к 2018-му этот показатель упал до 2,23 тераватт-часа.Конечно, Ташкент в своем стремлении к энергетической независимости не ограничивается сотрудничеством только с Россией. Упомянутую ветровую станцию в Каракалпакстане узбеки будут строить совместно с саудовской ACWA Power, а новые газопоршневые электростанции в Ташкентской и Бухарской областях будут возведены совместно с турецкой Aksa Enerji Uretim А.5. Однако Узбекистан реализует с Россией — без всякого преувеличения — ключевые проекты.Ташкент взял твердый курс на отказ от экспорта низового сырья, то есть от простой продажи газа за рубеж. Сегодня на экспорт из 60 миллиардов добываемого голубого топлива восемь идут в КНР, четыре с половиной в Россию и еще два с половиной миллиарда в Казахстан. Перед страной стоит одновременно и простая, и очень сложная задача: к 2025 году полностью отказаться от экспорта газа, перейдя к продаже продуктов его переработки, то есть продукции с высокой добавленной стоимостью. И здесь на помощь вновь призвана наша страна.В начале июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Узбекистан подписал соглашение с группой российских компаний о финансировании строительства крупнейшего в СНГ газохимического комплекса на базе технологии МТО (метанол в олефины). Завод будет построен в Бухарской области, ему предстоит работать исключительно на узбекском природном газе, производя до 720 тысяч тонн современных полимеров.В середине прошлого месяца пришли вести о том, что российский Газпромбанк предоставит Узбекистану кредит в размере 300 миллионов долларов на проведение модернизации Шуртанского газохимического комплекса. Предприятие работает на базе собственного одноименного газоконденсатного месторождения и после модернизации сможет выпускать до 430 тысяч тонн полиэтилена и до 280 тысяч тонн полипропилена.После распада Советского Союза из Узбекистана, как и из прочих бывших союзных республик, начался массовый исход русскоговорящего населения. Элиты ставших внезапно независимыми стран делали ставку на национализм той или иной степени радикальности. Но уже очень скоро выяснилось, что там, где перестала звучать русская речь, начинаются необратимые процессы деградации всего и вся — от культуры до технической инфраструктуры. Наиболее ярко это можно наблюдать на Украине, где пещерный национализм и ненависть ко всему русскому заменили ракетостроение, океанографические экспедиции и научные разработки по газификации угля.Современный Узбекистан — самый наглядный пример того, что для выгодного сотрудничества с Россией вовсе не нужен статус братских народов. Достаточно любить свою страну и вспомнить русскую речь.

https://ria.ru/20210622/uzbekistan-1738117331.html

https://ria.ru/20210605/elektroseti-1735761732.html

https://ria.ru/20201014/yazyk-1579605843.html

https://ria.ru/20210429/sputnik-1730479612.html

https://ria.ru/20210428/bezopasnost-1730243651.html

https://ria.ru/20210712/vengriya-1740820536.html

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Сергей Савчук https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Савчук https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

россия, шавкат мирзиеев, снг, магатэ, узбекистан, казахстан, справки