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В Ленинградской области засыпали дом, в котором нашли "частную тюрьму"
В Ленинградской области засыпали дом, в котором нашли "частную тюрьму" - РИА Новости, 19.07.2021
В Ленинградской области засыпали дом, в котором нашли "частную тюрьму"
Техника практически по крышу засыпала песком и землей дом во Всеволожском районе Ленинградской области, под которым нашли "частную тюрьму", сообщил... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T21:31
2021-07-19T22:30
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
всеволожский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Техника практически по крышу засыпала песком и землей дом во Всеволожском районе Ленинградской области, под которым нашли "частную тюрьму", сообщил корреспондент РИА Новости.На участке, где находится полуразвалившееся здание, остались следы гусениц. Как сообщила живущая по соседству женщина, работы по начались днем.Женщина также считает, что правоохранители узнали про подземное сооружение почти полтора года назад, то есть задолго до огласки в СМИ.Техника сгребла огромные кучи земли и песка к фронтальной части дома. Таким образом, спуски в его подземную часть оказались заваленными.Участок выглядит запущенным, земля перерыта, в траншеях стоит вода. Забора вокруг участка нет. Сюда уже начали приезжать местные жители, чтобы посмотреть на новую "достопримечательность".Ранее в СМИ появились публикации о "подпольной тюрьме" в заброшенном коттеджном поселке "Новый Петербург! в Агалатовском поселении Всеволожского района. В статьях говорилось, что там есть камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.В разное время в доме с бункером проживали бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.
https://ria.ru/20210719/kadyrov-1741894921.html
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Дом с "частной тюрьмой" в Ленобласти засыпан землей
Дом с "частной тюрьмой" в Ленобласти засыпали почти по самую крышу
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), всеволожский район, происшествия
21:31 19.07.2021 (обновлено: 22:30 19.07.2021)
 
В Ленинградской области засыпали дом, в котором нашли "частную тюрьму"

Техника засыпала песком и землей дом в Ленинградской области, под которым нашли "частную тюрьму"

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Техника практически по крышу засыпала песком и землей дом во Всеволожском районе Ленинградской области, под которым нашли "частную тюрьму", сообщил корреспондент РИА Новости.
На участке, где находится полуразвалившееся здание, остались следы гусениц. Как сообщила живущая по соседству женщина, работы по начались днем.
"Как только стало известно про этот участок, приехала техника", — рассказала собеседница агентства.
Женщина также считает, что правоохранители узнали про подземное сооружение почти полтора года назад, то есть задолго до огласки в СМИ.
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Техника сгребла огромные кучи земли и песка к фронтальной части дома. Таким образом, спуски в его подземную часть оказались заваленными.
Участок выглядит запущенным, земля перерыта, в траншеях стоит вода. Забора вокруг участка нет. Сюда уже начали приезжать местные жители, чтобы посмотреть на новую "достопримечательность".
Ранее в СМИ появились публикации о "подпольной тюрьме" в заброшенном коттеджном поселке "Новый Петербург! в Агалатовском поселении Всеволожского района. В статьях говорилось, что там есть камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.
В разное время в доме с бункером проживали бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.
Комната в подземном помещении в поселке Новый Петербург в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Всеволожский районПроисшествия
 
 
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