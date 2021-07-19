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В Магаданской области погибла туристка
В Магаданской области погибла туристка - РИА Новости, 19.07.2021
В Магаданской области погибла туристка
Следователи проводят проверку по факту гибели во время сплава по одной из рек в Магаданской области туристки из Уфы, сообщает в понедельник СУ СК России по... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:56
2021-07-19T09:56
россия
новости - туризм
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 19 июл – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели во время сплава по одной из рек в Магаданской области туристки из Уфы, сообщает в понедельник СУ СК России по региону."Во время сплава на лодках туристической группы, на пересечении рек Малтан и Хета в 38 километрах от поселка Атка Хасынского городского округа, произошло опрокидывание одного из плавательных средств. В результате происшествия в воде оказалась жительница Уфы, 1975 года рождения, которая погибла", - говорится в сообщении.Следственное управление также напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдать предельную осторожность при нахождении на водных объектах и при использовании плавательных средств.
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россия, новости - туризм, следственный комитет россии (ск рф), уфа, магаданская область, происшествия
09:56 19.07.2021
 
В Магаданской области погибла туристка

Туристка из Уфы погибла во время сплава по одной из рек в Магаданской области

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : СК РФ
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МАГАДАН, 19 июл – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели во время сплава по одной из рек в Магаданской области туристки из Уфы, сообщает в понедельник СУ СК России по региону.
"Во время сплава на лодках туристической группы, на пересечении рек Малтан и Хета в 38 километрах от поселка Атка Хасынского городского округа, произошло опрокидывание одного из плавательных средств. В результате происшествия в воде оказалась жительница Уфы, 1975 года рождения, которая погибла", - говорится в сообщении.
Следственное управление также напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдать предельную осторожность при нахождении на водных объектах и при использовании плавательных средств.
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