https://ria.ru/20210719/turistka-1741800898.html
В Магаданской области погибла туристка
В Магаданской области погибла туристка - РИА Новости, 19.07.2021
В Магаданской области погибла туристка
Следователи проводят проверку по факту гибели во время сплава по одной из рек в Магаданской области туристки из Уфы, сообщает в понедельник СУ СК России по... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:56
2021-07-19T09:56
2021-07-19T09:56
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новости - туризм
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уфа
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МАГАДАН, 19 июл – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели во время сплава по одной из рек в Магаданской области туристки из Уфы, сообщает в понедельник СУ СК России по региону."Во время сплава на лодках туристической группы, на пересечении рек Малтан и Хета в 38 километрах от поселка Атка Хасынского городского округа, произошло опрокидывание одного из плавательных средств. В результате происшествия в воде оказалась жительница Уфы, 1975 года рождения, которая погибла", - говорится в сообщении.Следственное управление также напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдать предельную осторожность при нахождении на водных объектах и при использовании плавательных средств.
https://ria.ru/20210705/gagra-1740014519.html
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россия, новости - туризм, следственный комитет россии (ск рф), уфа, магаданская область, происшествия
В Магаданской области погибла туристка
Туристка из Уфы погибла во время сплава по одной из рек в Магаданской области