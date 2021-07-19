https://ria.ru/20210719/turistka-1741800898.html

В Магаданской области погибла туристка

В Магаданской области погибла туристка - РИА Новости, 19.07.2021

В Магаданской области погибла туристка

Следователи проводят проверку по факту гибели во время сплава по одной из рек в Магаданской области туристки из Уфы, сообщает в понедельник СУ СК России по... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:56

2021-07-19T09:56

2021-07-19T09:56

россия

новости - туризм

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

магаданская область

происшествия

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МАГАДАН, 19 июл – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели во время сплава по одной из рек в Магаданской области туристки из Уфы, сообщает в понедельник СУ СК России по региону."Во время сплава на лодках туристической группы, на пересечении рек Малтан и Хета в 38 километрах от поселка Атка Хасынского городского округа, произошло опрокидывание одного из плавательных средств. В результате происшествия в воде оказалась жительница Уфы, 1975 года рождения, которая погибла", - говорится в сообщении.Следственное управление также напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдать предельную осторожность при нахождении на водных объектах и при использовании плавательных средств.

https://ria.ru/20210705/gagra-1740014519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - туризм, следственный комитет россии (ск рф), уфа, магаданская область, происшествия