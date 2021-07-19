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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210719/stroitelstvo-1741811022.html
Почти 30 коммерческих объектов возведут в Подмосковье
Почти 30 коммерческих объектов возведут в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2021
Почти 30 коммерческих объектов возведут в Подмосковье
Почти 30 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:57
2021-07-19T10:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Почти 30 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при Правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 27 новых проектов. Из них: 11 – объекты крупного бизнеса, 16 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, 5 заявок поступило на строительство объектов сельскохозяйственного назначения в городском округе Дмитров общей площадью 99 гектар.
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московская область (подмосковье)
10:57 19.07.2021
 

Почти 30 коммерческих объектов возведут в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Почти 30 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
"В Центр содействия строительству при Правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 27 новых проектов. Из них: 11 – объекты крупного бизнеса, 16 – малого", - говорится в сообщении.
Работа сельскохозяйственной техники в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 12:12Новости Подмосковья
В Подмосковье за 8 лет в сельхозоборот введено более 473 тысячи гектаров
Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, 5 заявок поступило на строительство объектов сельскохозяйственного назначения в городском округе Дмитров общей площадью 99 гектар.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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