https://ria.ru/20210719/stroitelstvo-1741811022.html

Почти 30 коммерческих объектов возведут в Подмосковье

Почти 30 коммерческих объектов возведут в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2021

Почти 30 коммерческих объектов возведут в Подмосковье

Почти 30 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:57

2021-07-19T10:57

2021-07-19T10:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Почти 30 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при Правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 27 новых проектов. Из них: 11 – объекты крупного бизнеса, 16 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, 5 заявок поступило на строительство объектов сельскохозяйственного назначения в городском округе Дмитров общей площадью 99 гектар.

https://ria.ru/20210716/podmoskove-1741511567.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)