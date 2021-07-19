https://ria.ru/20210719/smertnost-1741821286.html

В России не успели кардинально снизить смертность в ДТП к 2024 году

В России не успели кардинально снизить смертность в ДТП к 2024 году - РИА Новости, 19.07.2021

В России не успели кардинально снизить смертность в ДТП к 2024 году

Правительство России сместило на шесть лет, с 2024 на 2030 год, достижение одной из национальных целей – снижение смертности в ДТП до 4 погибших на 100 тысяч... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:49

2021-07-19T11:49

2021-07-19T11:49

россия

александр горовой

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство России сместило на шесть лет, с 2024 на 2030 год, достижение одной из национальных целей – снижение смертности в ДТП до 4 погибших на 100 тысяч населения, хотя смертность на дорогах из года в год продолжает сокращаться, следует из статьи первого замглавы МВД РФ Александра Горового.Изначально в Стратегии безопасности дорожного движения, опубликованной в 2018 году, кабинет министров планировал достичь этого показателя к 2024 году, а к 2030 году – добиться нулевой смертности в дорожных авариях."Указ президента от 21 июля 2020 года №474 сместил заложенный в национальных проектах горизонт планирования с 2024 на 2030 год. К этому сроку уровень социального риска, сохраненный в качестве приоритетного показателя, должен составить не более 4 погибших в ДТП на 100 тысяч населения", - написал Горовой в статье, опубликованной на "МВД Медиа".Общая аварийность и смертность на дорогах при этом продолжают снижаться благодаря системным мерам, принимаемым властями. Как отметил Горовой, по итогам 2020 года число ДТП снизилось на 11% (до 137,6 тысячи), число погибших в них - на 4,49% (до 15,7 тысячи человек), раненых - на 12,7% (до 175,1 тысячи).Как отметил замминистра, таким образом в 2020 году планируемого показателя достичь удалось: "Целевой показатель проекта – снижение в 2020 году количества погибших в ДТП до 10,9 на 100 тысяч населения успешно достигнут. В более ценном "измерении" – это 900 спасенных человеческих жизней".Социальный риск - один из приоритетных показателей результативности борьбы с аварийностью на дорогах, его значения являются целевыми ориентирами в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он рассчитывается как число погибших в ДТП в расчете на 100 тысяч населения.Параллельно МВД России планирует ввести новый показатель - транспортный риск, который представляет собой число погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств, добавил первый замминистра.

https://ria.ru/20210329/smertnost-1603364015.html

https://ria.ru/20210716/prichina-1741621120.html

россия

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россия, александр горовой, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, происшествия