https://ria.ru/20210719/remont-1741903683.html

К началу учебного года в КЧР отремонтируют 8 школьных спортзалов

К началу учебного года в КЧР отремонтируют 8 школьных спортзалов - РИА Новости, 19.07.2021

К началу учебного года в КЧР отремонтируют 8 школьных спортзалов

К сентябрю в Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют школьных спортзалы в восьми школах, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:06

2021-07-19T17:06

2021-07-19T17:06

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 19 июл – РИА Новости. К сентябрю в Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют школьных спортзалы в восьми школах, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в нормативное состояние будут приведены спортзалы в школах городов Усть-Джегута и Теберда, в шести сельских школах – в Эрсаконе, Хасаут – Греческом, Ударном, Курджиново, Медногорском, Сторожевой."За прошедшие два года мы уже отремонтировали 20 спортивных залов и открыли 9 современных спортплощадок. Физическое здоровье наших детей так же важно, как их интеллектуальное и творческое развитие. Поэтому занятия спортом должны проходить в максимально комфортных условия как для учеников, так и для учителей", - написал Темрезов.

https://ria.ru/20210518/vodoprovod-1732786701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов