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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210719/remont-1741903683.html
К началу учебного года в КЧР отремонтируют 8 школьных спортзалов
К началу учебного года в КЧР отремонтируют 8 школьных спортзалов - РИА Новости, 19.07.2021
К началу учебного года в КЧР отремонтируют 8 школьных спортзалов
К сентябрю в Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют школьных спортзалы в восьми школах, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:06
2021-07-19T17:06
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 19 июл – РИА Новости. К сентябрю в Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют школьных спортзалы в восьми школах, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в нормативное состояние будут приведены спортзалы в школах городов Усть-Джегута и Теберда, в шести сельских школах – в Эрсаконе, Хасаут – Греческом, Ударном, Курджиново, Медногорском, Сторожевой."За прошедшие два года мы уже отремонтировали 20 спортивных залов и открыли 9 современных спортплощадок. Физическое здоровье наших детей так же важно, как их интеллектуальное и творческое развитие. Поэтому занятия спортом должны проходить в максимально комфортных условия как для учеников, так и для учителей", - написал Темрезов.
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рашид темрезов
17:06 19.07.2021
 

К началу учебного года в КЧР отремонтируют 8 школьных спортзалов

© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 19 июл – РИА Новости. К сентябрю в Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют школьных спортзалы в восьми школах, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.
В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в нормативное состояние будут приведены спортзалы в школах городов Усть-Джегута и Теберда, в шести сельских школах – в Эрсаконе, Хасаут – Греческом, Ударном, Курджиново, Медногорском, Сторожевой.
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"За прошедшие два года мы уже отремонтировали 20 спортивных залов и открыли 9 современных спортплощадок. Физическое здоровье наших детей так же важно, как их интеллектуальное и творческое развитие. Поэтому занятия спортом должны проходить в максимально комфортных условия как для учеников, так и для учителей", - написал Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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