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К началу учебного года в КЧР отремонтируют 8 школьных спортзалов
К началу учебного года в КЧР отремонтируют 8 школьных спортзалов - РИА Новости, 19.07.2021
К началу учебного года в КЧР отремонтируют 8 школьных спортзалов
К сентябрю в Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют школьных спортзалы в восьми школах, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:06
2021-07-19T17:06
2021-07-19T17:06
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 19 июл – РИА Новости. К сентябрю в Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют школьных спортзалы в восьми школах, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в нормативное состояние будут приведены спортзалы в школах городов Усть-Джегута и Теберда, в шести сельских школах – в Эрсаконе, Хасаут – Греческом, Ударном, Курджиново, Медногорском, Сторожевой."За прошедшие два года мы уже отремонтировали 20 спортивных залов и открыли 9 современных спортплощадок. Физическое здоровье наших детей так же важно, как их интеллектуальное и творческое развитие. Поэтому занятия спортом должны проходить в максимально комфортных условия как для учеников, так и для учителей", - написал Темрезов.
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рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 19 июл – РИА Новости
. К сентябрю в Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют школьных спортзалы в восьми школах, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов
.
В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в нормативное состояние будут приведены спортзалы в школах городов Усть-Джегута и Теберда, в шести сельских школах – в Эрсаконе, Хасаут – Греческом, Ударном, Курджиново, Медногорском, Сторожевой.
"За прошедшие два года мы уже отремонтировали 20 спортивных залов и открыли 9 современных спортплощадок. Физическое здоровье наших детей так же важно, как их интеллектуальное и творческое развитие. Поэтому занятия спортом должны проходить в максимально комфортных условия как для учеников, так и для учителей", - написал Темрезов.