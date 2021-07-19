https://ria.ru/20210719/remont-1741809130.html

Ивановские власти отремонтировали 65% запланированных участков дорог

Ивановские власти отремонтировали 65% запланированных участков дорог - РИА Новости, 19.07.2021

Ивановские власти отремонтировали 65% запланированных участков дорог

В Ивановской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" к настоящему времени отремонтированы более 108 километров дорог, что составляет... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:43

2021-07-19T10:43

2021-07-19T10:43

ивановская область

ремонт

автомобильные дороги

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ИВАНОВО, 19 июл – РИА Новости. В Ивановской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" к настоящему времени отремонтированы более 108 километров дорог, что составляет 65% от запланированного объема 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Он добавил, что ремонт региональной дорожной сети выполнен на 84%: заменено 97 километров покрытия, работы продолжаются. В планах до конца текущего года дополнительно привести в нормативное состояние как минимум шесть объектов протяженностью 65,7 километра. Эти дорожные объекты входят в план ремонта на 2022 год, но к работам приступили с опережением графика уже в текущем году. На сегодняшний день уложено уже 24 километра нового покрытия.В этом году также серьезное внимание уделяется обустройству новых линий освещения. На текущий момент введено более 57 километров линий освещения. "Чтобы людей не терять, жизни не калечить, на аварийных участках дорог делаем, во-первых, безопасные развязки, во-вторых, это важно, с этого года начали проект по освещению аварийных участков. У нас все-таки полгода зима, достаточно темно. В этом году 118 километров региональных дорог на аварийных участках должны осветить, чтобы водители чувствовали себя безопасно", – цитирует пресс-служба губернатора региона Станислава Воскресенского.

https://ria.ru/20210629/kontrol-1739053705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт, автомобильные дороги