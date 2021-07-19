https://ria.ru/20210719/rebenok-1741789390.html

В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории

В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории - РИА Новости, 19.07.2021

В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории

Следственное управление следственного комитета РФ по Амурской области организовало проверку после жалоб ребенка на побои в санатории "Белые горы". РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T06:34

2021-07-19T06:34

2021-07-19T06:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

благовещенск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Следственное управление следственного комитета РФ по Амурской области организовало проверку после жалоб ребенка на побои в санатории "Белые горы"."Восемнадцатого июля на сайте одного из информационных агентств Амурской области размещена информация о том, что из детского санаторного оздоровительного лагеря "Белые горы" вернулся домой 13-летний мальчик, который пожаловался на побои и травлю со стороны других детей во время пребывания в санатории. <…> Организовано проведение доследственной проверки", - сообщает СУ СК РФ по Амурской области.Во время проверки будет оцениваться работа сотрудников администрации санатория, ответственных за безопасность детей.

https://ria.ru/20210716/sud-1741495409.html

россия

амурская область

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия