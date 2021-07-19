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В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории
В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории - РИА Новости, 19.07.2021
В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории
Следственное управление следственного комитета РФ по Амурской области организовало проверку после жалоб ребенка на побои в санатории "Белые горы". РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T06:34
2021-07-19T06:34
2021-07-19T06:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Следственное управление следственного комитета РФ по Амурской области организовало проверку после жалоб ребенка на побои в санатории "Белые горы"."Восемнадцатого июля на сайте одного из информационных агентств Амурской области размещена информация о том, что из детского санаторного оздоровительного лагеря "Белые горы" вернулся домой 13-летний мальчик, который пожаловался на побои и травлю со стороны других детей во время пребывания в санатории. <…> Организовано проведение доследственной проверки", - сообщает СУ СК РФ по Амурской области.Во время проверки будет оцениваться работа сотрудников администрации санатория, ответственных за безопасность детей.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия
В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории
СК в Амурской области проверяет жалобы ребенка на избиение в санатории