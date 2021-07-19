https://ria.ru/20210719/razbiratelstvo-1741924379.html

ЕК начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки

ЕК начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки - РИА Новости, 19.07.2021

ЕК начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки

Еврокомиссия от имени ЕС начала разбирательство во Всемирной торговой организации с Россией, говорится в релизе ЕК. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:40

2021-07-19T18:40

2021-07-19T20:58

евросоюз

россия

еврокомиссия

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия от имени ЕС начала разбирательство во Всемирной торговой организации с Россией, говорится в релизе ЕК."Евросоюз запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях", — отмечается в документе.В нем указывается, что Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет различных ограничений и стимулов. Они направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.Брюссель оценивает убытки от таких шагов в 2019 году в 290 миллиардов евро.ЕС оспаривает следующие меры, которые считает противоречащими правилам ВТО:В свою очередь, в Минэкономразвития выразили готовность убедить Брюссель, что действующие правила не противоречат нормам ВТО."Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнения у ЕС", — приводят в пресс-службе министерства слова директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерины Майоровой.В ВТО подтвердили получение запроса.Запрос на консультации — это первый шаг в процессе разрешения спора. На них обычно отводится 60 дней. Если консультации не дают результата, заявитель может попросить организацию сформировать панель арбитров, которые будут рассматривать спор.

https://ria.ru/20210708/vinodelie-1740396321.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/uglerod-1741298821.html

https://ria.ru/20200408/1569768093.html

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евросоюз, россия, еврокомиссия, экономика