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ЕК начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки
ЕК начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки - РИА Новости, 19.07.2021
ЕК начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки
Еврокомиссия от имени ЕС начала разбирательство во Всемирной торговой организации с Россией, говорится в релизе ЕК. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:40
2021-07-19T20:58
евросоюз
россия
еврокомиссия
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия от имени ЕС начала разбирательство во Всемирной торговой организации с Россией, говорится в релизе ЕК."Евросоюз запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях", — отмечается в документе.В нем указывается, что Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет различных ограничений и стимулов. Они направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.Брюссель оценивает убытки от таких шагов в 2019 году в 290 миллиардов евро.ЕС оспаривает следующие меры, которые считает противоречащими правилам ВТО:В свою очередь, в Минэкономразвития выразили готовность убедить Брюссель, что действующие правила не противоречат нормам ВТО."Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнения у ЕС", — приводят в пресс-службе министерства слова директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерины Майоровой.В ВТО подтвердили получение запроса.Запрос на консультации — это первый шаг в процессе разрешения спора. На них обычно отводится 60 дней. Если консультации не дают результата, заявитель может попросить организацию сформировать панель арбитров, которые будут рассматривать спор.
https://ria.ru/20210708/vinodelie-1740396321.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/uglerod-1741298821.html
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евросоюз, россия, еврокомиссия, экономика
18:40 19.07.2021 (обновлено: 20:58 19.07.2021)
 
ЕК начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки

ЕС оспорит в ВТО российские нормы о субсидировании цены товаров при госзакупках

© AFP 2021 / Fabrice CoffriniЛюди у входа в штаб-квартиру ВТО в Женеве
Люди у входа в штаб-квартиру ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия от имени ЕС начала разбирательство во Всемирной торговой организации с Россией, говорится в релизе ЕК.
"Евросоюз запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях", — отмечается в документе.
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В нем указывается, что Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет различных ограничений и стимулов. Они направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.
Брюссель оценивает убытки от таких шагов в 2019 году в 290 миллиардов евро.
ЕС оспаривает следующие меры, которые считает противоречащими правилам ВТО:
  • "дискриминационную" оценку заявок на закупки;
  • необходимость специальных разрешений для российских компаний, которые хотят закупать некоторые виды машиностроительной продукции за рубежом;
  • национальные квоты при закупках.
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В свою очередь, в Минэкономразвития выразили готовность убедить Брюссель, что действующие правила не противоречат нормам ВТО.
"Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнения у ЕС", — приводят в пресс-службе министерства слова директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерины Майоровой.
В ВТО подтвердили получение запроса.
Запрос на консультации — это первый шаг в процессе разрешения спора. На них обычно отводится 60 дней. Если консультации не дают результата, заявитель может попросить организацию сформировать панель арбитров, которые будут рассматривать спор.
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