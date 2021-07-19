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Путин оценил уровень безработицы в России
Путин оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 19.07.2021
Путин оценил уровень безработицы в России
Уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года - 4,9%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:07
2021-07-19T17:18
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года - 4,9%, заявил президент РФ Владимир Путин."За всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблему. Так, уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года - 4,7 - сейчас уже 4,9. Но это средний показатель, статистика, мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью", - заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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россия, владимир путин, экономика
17:07 19.07.2021 (обновлено: 17:18 19.07.2021)
 
Путин оценил уровень безработицы в России

Президент Путин: уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года - 4,9%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблему. Так, уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года - 4,7 - сейчас уже 4,9. Но это средний показатель, статистика, мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью", - заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кемерово с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 17:04
Путин оценил рост российской экономики
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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