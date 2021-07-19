https://ria.ru/20210719/putin-1741904401.html

Путин оценил уровень безработицы в России

Путин оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 19.07.2021

Путин оценил уровень безработицы в России

Уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года - 4,9%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:07

2021-07-19T17:07

2021-07-19T17:18

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года - 4,9%, заявил президент РФ Владимир Путин."За всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблему. Так, уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года - 4,7 - сейчас уже 4,9. Но это средний показатель, статистика, мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью", - заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20210719/vvp-1741903361.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, экономика