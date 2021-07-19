https://ria.ru/20210719/proisshestviya-1741942774.html

Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 25, пишут СМИ

Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 25, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2021

Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 25, пишут СМИ

Количество пострадавших при взрыве на рынке в Багдаде возросло до 25 человек, 47 получили ранения, сообщает портал издания Shafaq со ссылкой на источники в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:57

2021-07-19T20:57

2021-07-19T20:58

мустафа аль-каземи

багдад (город)

ирак

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_3b5a2d09645c349a94a7957d321f9440.jpg

КАИР, 19 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве на рынке в Багдаде возросло до 25 человек, 47 получили ранения, сообщает портал издания Shafaq со ссылкой на источники в органах безопасности.Ранее СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде. Первоначальные данные говорили о том, что жертвами взрыва стали пять человек, ранения получили 15."Двадцать пять человек погибли, сорок семь получили ранения в районе Мадинат ас-Садр в Багдаде", - сообщил портал.Иракские силовики заявили, что на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи вслед за терактом поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.

багдад (город)

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, в мире