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Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 25, пишут СМИ
Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 25, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2021
Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 25, пишут СМИ
Количество пострадавших при взрыве на рынке в Багдаде возросло до 25 человек, 47 получили ранения, сообщает портал издания Shafaq со ссылкой на источники в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:57
2021-07-19T20:57
2021-07-19T20:58
мустафа аль-каземи
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ирак
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве на рынке в Багдаде возросло до 25 человек, 47 получили ранения, сообщает портал издания Shafaq со ссылкой на источники в органах безопасности.Ранее СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде. Первоначальные данные говорили о том, что жертвами взрыва стали пять человек, ранения получили 15."Двадцать пять человек погибли, сорок семь получили ранения в районе Мадинат ас-Садр в Багдаде", - сообщил портал.Иракские силовики заявили, что на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи вслед за терактом поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.
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РИА Новости
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мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, в мире
20:57 19.07.2021 (обновлено: 20:58 19.07.2021)
Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 25, пишут СМИ
Количество пострадавших при взрыве на рынке в Багдаде возросло до 25 человек, 47 получили ранения