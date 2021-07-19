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При пожаре в квартире в Липецкой области погибли двое детей
При пожаре в квартире в Липецкой области погибли двое детей - РИА Новости, 19.07.2021
При пожаре в квартире в Липецкой области погибли двое детей
СК выясняет обстоятельства гибели двух маленьких сестер при пожаре в Липецкой области, их матери с тремя детьми удалось спастись, сообщает в понедельник... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:15
2021-07-19T12:15
россия
следственный комитет россии (ск рф)
липецкая область
елец
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. СК выясняет обстоятельства гибели двух маленьких сестер при пожаре в Липецкой области, их матери с тремя детьми удалось спастись, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Как отмечает следствие, одна из девочек находилась в комнате, где был очаг возгорания."Со слов матери, погибшая дочь своим криком разбудила семью, но спасти её не удалось. Пламя быстро распространилось по комнате. От отравления угарным газом погибла и её сестра", - сообщает следствие.По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки.Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова, матери, двум братьям девочек и их старшей сестре удалось покинуть горящую квартиру. Собеседница агентства добавила, что мать воспитывала детей одна, несколько лет назад она стала вдовой.Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая - с целью установления точной причины возгорания.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, елец, происшествия
12:15 19.07.2021
 
При пожаре в квартире в Липецкой области погибли двое детей

Двое детей погибли при пожаре в квартире в Липецкой области, мать с тремя детьми спаслись

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. СК выясняет обстоятельства гибели двух маленьких сестер при пожаре в Липецкой области, их матери с тремя детьми удалось спастись, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, ночью 19 июля 2021 года во время тушения пожара в одной из квартир жилого дома по улице Пушкарская в Ельце, где проживает многодетная семья, обнаружены тела девочек 4 и 5 лет", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, одна из девочек находилась в комнате, где был очаг возгорания.
"Со слов матери, погибшая дочь своим криком разбудила семью, но спасти её не удалось. Пламя быстро распространилось по комнате. От отравления угарным газом погибла и её сестра", - сообщает следствие.
По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова, матери, двум братьям девочек и их старшей сестре удалось покинуть горящую квартиру. Собеседница агентства добавила, что мать воспитывала детей одна, несколько лет назад она стала вдовой.
Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая - с целью установления точной причины возгорания.
Тело ребенка обнаружено при тушении пожара в жилом доме, расположенном по улице Озёрной в селе Кабанкино Саракташского района Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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В Оренбургской области ребенок погиб при пожаре в частном доме
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Липецкая областьЕлецПроисшествия
 
 
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