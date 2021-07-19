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При пожаре в квартире в Липецкой области погибли двое детей

При пожаре в квартире в Липецкой области погибли двое детей - РИА Новости, 19.07.2021

При пожаре в квартире в Липецкой области погибли двое детей

СК выясняет обстоятельства гибели двух маленьких сестер при пожаре в Липецкой области, их матери с тремя детьми удалось спастись, сообщает в понедельник... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:15

2021-07-19T12:15

2021-07-19T12:15

россия

следственный комитет россии (ск рф)

липецкая область

елец

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. СК выясняет обстоятельства гибели двух маленьких сестер при пожаре в Липецкой области, их матери с тремя детьми удалось спастись, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Как отмечает следствие, одна из девочек находилась в комнате, где был очаг возгорания."Со слов матери, погибшая дочь своим криком разбудила семью, но спасти её не удалось. Пламя быстро распространилось по комнате. От отравления угарным газом погибла и её сестра", - сообщает следствие.По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки.Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова, матери, двум братьям девочек и их старшей сестре удалось покинуть горящую квартиру. Собеседница агентства добавила, что мать воспитывала детей одна, несколько лет назад она стала вдовой.Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая - с целью установления точной причины возгорания.

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россия, следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, елец, происшествия