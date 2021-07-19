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СМИ: США и Германия договорились по "Северному потоку — 2"
СМИ: США и Германия договорились по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.07.2021
СМИ: США и Германия договорились по "Северному потоку — 2"
США и Германия устранили разногласия по газопроводу "Северный поток — 2", сообщают СМИ со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T21:57
2021-07-19T22:43
северный поток — 2
германия
сша
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. США и Германия устранили разногласия по газопроводу "Северный поток — 2", сообщают СМИ со ссылкой на источники.На минувшей неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом сообщила, что два лидера обсудили "Северный поток — 2" в контексте отношений с Россией и Украиной, позиции Берлина и Вашингтона по этому проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться транзитером российского газа, а строящийся газопровод не заместит украинский транзит."Все выглядит хорошо. Мы ожидаем, что эти переговоры будут завершены в ближайшие дни", — сообщил один из источников агентства Рейтер.Другой собеседник сообщил агентству, что стороны приближаются к соглашению, которое позволит избежать возобновления санкций США в отношении оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG и ее главного исполнительного директора Маттиаса Варнига.Источники также отметили, что США и ФРГ намерены выделять больше денег на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и эффективности. Пока непонятно, намерены ли страны для этого привлекать частные инвестиции или они объявят о государственных вложениях, заключило агентство."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую нитку могут закончить к концу августа.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
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северный поток — 2, германия, сша
21:57 19.07.2021 (обновлено: 22:43 19.07.2021)
 
СМИ: США и Германия договорились по "Северному потоку — 2"

Reuters: США и Германия устранили разногласия и договорились по "Северному потоку — 2"

© REUTERS / STINE JACOBSENПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / STINE JACOBSEN
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. США и Германия устранили разногласия по газопроводу "Северный поток — 2", сообщают СМИ со ссылкой на источники.
На минувшей неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом сообщила, что два лидера обсудили "Северный поток — 2" в контексте отношений с Россией и Украиной, позиции Берлина и Вашингтона по этому проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться транзитером российского газа, а строящийся газопровод не заместит украинский транзит.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 17:25В мире
В Раде назвали главные ошибки Киева в борьбе с "Северным потоком-2"
"Все выглядит хорошо. Мы ожидаем, что эти переговоры будут завершены в ближайшие дни", — сообщил один из источников агентства Рейтер.
Другой собеседник сообщил агентству, что стороны приближаются к соглашению, которое позволит избежать возобновления санкций США в отношении оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG и ее главного исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Источники также отметили, что США и ФРГ намерены выделять больше денег на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и эффективности. Пока непонятно, намерены ли страны для этого привлекать частные инвестиции или они объявят о государственных вложениях, заключило агентство.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.
Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую нитку могут закончить к концу августа.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
 
Северный поток — 2ГерманияСША
 
 
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