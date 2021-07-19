https://ria.ru/20210719/podmoskove-1741843938.html
Более четырех тысяч дефектов выявили на детских площадках Подмосковья
Более четырех тысяч дефектов выявили на детских площадках Подмосковья - РИА Новости, 19.07.2021
Более четырех тысяч дефектов выявили на детских площадках Подмосковья
Более 4 тысяч различных дефектов выявлено на детских площадках Московской области за прошедший месяц, сообщил на заседанииправительства региона в понедельник... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:19
2021-07-19T13:19
2021-07-19T13:19
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 4 тысяч различных дефектов выявлено на детских площадках Московской области за прошедший месяц, сообщил на заседанииправительства региона в понедельник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Всего согласно презентации были проверены 5899 объектов, что составляет 36% от общего количества."Мы выявили 4425 дефектов за последний месяц. Всего, в течении трех дней было устранено 1547 дефектов. Основные нарушения – это качели и песочницы", - сказал Хайкин.В список худших административных округов вошли Можайский городской округ – 313, Наро-Фоминский городской округ – 125 и Зарайск – 70. Во всех округах не устранено ни одного нарушенияОн также добавил, что в настоящее время в Подмосковье из 82 514 скамеек в нормативном состоянии находятся 56 159.
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михаил хайкин, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости
. Более 4 тысяч различных дефектов выявлено на детских площадках Московской области за прошедший месяц, сообщил на заседанииправительства региона в понедельник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин
.
Всего согласно презентации были проверены 5899 объектов, что составляет 36% от общего количества.
"Мы выявили 4425 дефектов за последний месяц. Всего, в течении трех дней было устранено 1547 дефектов. Основные нарушения – это качели и песочницы", - сказал Хайкин.
В список худших административных округов вошли Можайский городской округ – 313, Наро-Фоминский городской округ – 125 и Зарайск – 70. Во всех округах не устранено ни одного нарушения
Он также добавил, что в настоящее время в Подмосковье из 82 514 скамеек в нормативном состоянии находятся 56 159.
"По 26 355 скамейкам были выявлены замечания, в 62% случаев замечания устранены", - добавил министр.