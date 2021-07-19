Курсы железнодорожного транспорта для детей организуют в Подмосковье
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Ассоциация "Желдортранс" организует профессионально-ориентационное обучение по программе "Железная дорога – дорога будущего" для детей в возрасте от 12 до 17 лет, говорится в сообщении информационного портала ЦУР СМИ Подмосковья.
В рамках данной программы предусмотрен курс, который рассчитан на четыре года обучения, помимо этого предусмотрены сокращенные курсы для лиц старших классов.
Первые два года будут посвящены общему курсу железнодорожного транспорта, а остальные два - профильным дисциплинам, таким как локомотивное хозяйство, организация движения поездов, автоматика и телемеханика.
"В рамках курса ребятам предоставляется возможность бесплатного посещения экскурсионных туров на предприятия железнодорожной и промышленной отраслей. Общий курс железнодорожного транспорта включает в себя изучение основных правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и охраны труда, изучение правил перевозок, освоение дисциплин путевого, вагонного, локомотивного хозяйства", - говорится в сообщении.
Занятия проводятся как в очном, так и в дистанционном формате. Записаться на обучение можно на официальном сайте "Желдортранс".