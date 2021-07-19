https://ria.ru/20210719/podmoskove-1741823126.html

Курсы железнодорожного транспорта для детей организуют в Подмосковье

Курсы железнодорожного транспорта для детей организуют в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2021

Курсы железнодорожного транспорта для детей организуют в Подмосковье

Ассоциация "Желдортранс" организует профессионально-ориентационное обучение по программе "Железная дорога – дорога будущего" для детей в возрасте от 12 до 17... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:09

2021-07-19T12:09

2021-07-19T12:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Ассоциация "Желдортранс" организует профессионально-ориентационное обучение по программе "Железная дорога – дорога будущего" для детей в возрасте от 12 до 17 лет, говорится в сообщении информационного портала ЦУР СМИ Подмосковья.В рамках данной программы предусмотрен курс, который рассчитан на четыре года обучения, помимо этого предусмотрены сокращенные курсы для лиц старших классов.Первые два года будут посвящены общему курсу железнодорожного транспорта, а остальные два - профильным дисциплинам, таким как локомотивное хозяйство, организация движения поездов, автоматика и телемеханика.Занятия проводятся как в очном, так и в дистанционном формате. Записаться на обучение можно на официальном сайте "Желдортранс".

https://ria.ru/20210716/dispanserizatsiya-1741558695.html

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московская область (подмосковье)