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Курсы железнодорожного транспорта для детей организуют в Подмосковье
Курсы железнодорожного транспорта для детей организуют в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2021
Курсы железнодорожного транспорта для детей организуют в Подмосковье
Ассоциация "Желдортранс" организует профессионально-ориентационное обучение по программе "Железная дорога – дорога будущего" для детей в возрасте от 12 до 17... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:09
2021-07-19T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Ассоциация "Желдортранс" организует профессионально-ориентационное обучение по программе "Железная дорога – дорога будущего" для детей в возрасте от 12 до 17 лет, говорится в сообщении информационного портала ЦУР СМИ Подмосковья.В рамках данной программы предусмотрен курс, который рассчитан на четыре года обучения, помимо этого предусмотрены сокращенные курсы для лиц старших классов.Первые два года будут посвящены общему курсу железнодорожного транспорта, а остальные два - профильным дисциплинам, таким как локомотивное хозяйство, организация движения поездов, автоматика и телемеханика.Занятия проводятся как в очном, так и в дистанционном формате. Записаться на обучение можно на официальном сайте "Желдортранс".
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московская область (подмосковье)
12:09 19.07.2021
 

Курсы железнодорожного транспорта для детей организуют в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчастница кружка "Юный железнодорожник"
Участница кружка Юный железнодорожник - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Ассоциация "Желдортранс" организует профессионально-ориентационное обучение по программе "Железная дорога – дорога будущего" для детей в возрасте от 12 до 17 лет, говорится в сообщении информационного портала ЦУР СМИ Подмосковья.
В рамках данной программы предусмотрен курс, который рассчитан на четыре года обучения, помимо этого предусмотрены сокращенные курсы для лиц старших классов.
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Первые два года будут посвящены общему курсу железнодорожного транспорта, а остальные два - профильным дисциплинам, таким как локомотивное хозяйство, организация движения поездов, автоматика и телемеханика.
"В рамках курса ребятам предоставляется возможность бесплатного посещения экскурсионных туров на предприятия железнодорожной и промышленной отраслей. Общий курс железнодорожного транспорта включает в себя изучение основных правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и охраны труда, изучение правил перевозок, освоение дисциплин путевого, вагонного, локомотивного хозяйства", - говорится в сообщении.
Занятия проводятся как в очном, так и в дистанционном формате. Записаться на обучение можно на официальном сайте "Желдортранс".
 
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