https://ria.ru/20210719/peskov-1741847348.html

Песков по-прежнему планирует вакцинироваться от коронавируса

Песков по-прежнему планирует вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021

Песков по-прежнему планирует вакцинироваться от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его планы вакцинироваться от коронавируса не изменились и он по-прежнему собирается сделать... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:31

2021-07-19T13:31

2021-07-19T13:31

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его планы вакцинироваться от коронавируса не изменились и он по-прежнему собирается сделать прививку.Ранее Песков объяснял причину вакцинации при наличии антител возможностью пользоваться всеми благами, включая рестораны. Московские власти на прошлой неделе объявили об отмене с 19 июля системы обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе."Безусловно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остаются ли в силе его планы вакцинироваться."Я планирую вакцинироваться", - сказал он.Ранее пресс-секретарь главы государства говорил, что собирается вакцинироваться от коронавируса "Спутником Лайт", несмотря на Т-клеточный иммунитет.

https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество