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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/peskov-1741847348.html
Песков по-прежнему планирует вакцинироваться от коронавируса
Песков по-прежнему планирует вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021
Песков по-прежнему планирует вакцинироваться от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его планы вакцинироваться от коронавируса не изменились и он по-прежнему собирается сделать... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:31
2021-07-19T13:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его планы вакцинироваться от коронавируса не изменились и он по-прежнему собирается сделать прививку.Ранее Песков объяснял причину вакцинации при наличии антител возможностью пользоваться всеми благами, включая рестораны. Московские власти на прошлой неделе объявили об отмене с 19 июля системы обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе."Безусловно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остаются ли в силе его планы вакцинироваться."Я планирую вакцинироваться", - сказал он.Ранее пресс-секретарь главы государства говорил, что собирается вакцинироваться от коронавируса "Спутником Лайт", несмотря на Т-клеточный иммунитет.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
13:31 19.07.2021
 
Песков по-прежнему планирует вакцинироваться от коронавируса

Песков по-прежнему планирует привиться от коронавируса, несмотря на отмену QR-кодов в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его планы вакцинироваться от коронавируса не изменились и он по-прежнему собирается сделать прививку.
Ранее Песков объяснял причину вакцинации при наличии антител возможностью пользоваться всеми благами, включая рестораны. Московские власти на прошлой неделе объявили об отмене с 19 июля системы обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.
Врач проводит тестирование на covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
08:00Наука
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"Безусловно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остаются ли в силе его планы вакцинироваться.
"Я планирую вакцинироваться", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь главы государства говорил, что собирается вакцинироваться от коронавируса "Спутником Лайт", несмотря на Т-клеточный иммунитет.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
 
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