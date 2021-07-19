https://ria.ru/20210719/peregovory-1741815967.html

В ДНР заявили, что Киев продолжит усугублять ситуацию в переговорах

В ДНР заявили, что Киев продолжит усугублять ситуацию в переговорах - РИА Новости, 19.07.2021

В ДНР заявили, что Киев продолжит усугублять ситуацию в переговорах

Киев продолжит усугублять кризис в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:26

2021-07-19T11:26

2021-07-19T11:26

владислав московский

ситуация в днр и лнр

мид днр

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

киев

в мире

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Киев продолжит усугублять кризис в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.Ранее в МИД ДНР заявили, что 21 июля состоится видеоконференция контактной группы по Донбассу."Планируемый к проведению очередной раунд переговоров в рамках минского формата состоится на фоне теракта, совершенного вооруженными формированиями Украины в одном из районов Донецка. Такие действия Киева в совокупности с заявлениями представителей украинской делегации свидетельствуют о том, что украинская власть будет продолжать работу над усугублением кризиса в переговорном процессе и ростом степени эскалации конфликта", - написал Московский в Telegram-канале.

https://ria.ru/20210717/donbass-1741644328.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

киев

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владислав московский, ситуация в днр и лнр, мид днр, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), киев, в мире