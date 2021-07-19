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В ДНР заявили, что Киев продолжит усугублять ситуацию в переговорах
В ДНР заявили, что Киев продолжит усугублять ситуацию в переговорах - РИА Новости, 19.07.2021
В ДНР заявили, что Киев продолжит усугублять ситуацию в переговорах
Киев продолжит усугублять кризис в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:26
2021-07-19T11:26
владислав московский
ситуация в днр и лнр
мид днр
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Киев продолжит усугублять кризис в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.Ранее в МИД ДНР заявили, что 21 июля состоится видеоконференция контактной группы по Донбассу."Планируемый к проведению очередной раунд переговоров в рамках минского формата состоится на фоне теракта, совершенного вооруженными формированиями Украины в одном из районов Донецка. Такие действия Киева в совокупности с заявлениями представителей украинской делегации свидетельствуют о том, что украинская власть будет продолжать работу над усугублением кризиса в переговорном процессе и ростом степени эскалации конфликта", - написал Московский в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
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владислав московский, ситуация в днр и лнр, мид днр, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), киев, в мире
11:26 19.07.2021
 
В ДНР заявили, что Киев продолжит усугублять ситуацию в переговорах

Пресс-секретарь делегации ДНР Московский: Киев продолжит усугублять кризис в переговорах по Донбассу

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Киев продолжит усугублять кризис в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.
Ранее в МИД ДНР заявили, что 21 июля состоится видеоконференция контактной группы по Донбассу.
"Планируемый к проведению очередной раунд переговоров в рамках минского формата состоится на фоне теракта, совершенного вооруженными формированиями Украины в одном из районов Донецка. Такие действия Киева в совокупности с заявлениями представителей украинской делегации свидетельствуют о том, что украинская власть будет продолжать работу над усугублением кризиса в переговорном процессе и ростом степени эскалации конфликта", - написал Московский в Telegram-канале.
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Владислав МосковскийСитуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)КиевВ мире
 
 
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