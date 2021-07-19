https://ria.ru/20210719/peregovory-1741815967.html
В ДНР заявили, что Киев продолжит усугублять ситуацию в переговорах
В ДНР заявили, что Киев продолжит усугублять ситуацию в переговорах - РИА Новости, 19.07.2021
В ДНР заявили, что Киев продолжит усугублять ситуацию в переговорах
Киев продолжит усугублять кризис в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:26
2021-07-19T11:26
2021-07-19T11:26
владислав московский
ситуация в днр и лнр
мид днр
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Киев продолжит усугублять кризис в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.Ранее в МИД ДНР заявили, что 21 июля состоится видеоконференция контактной группы по Донбассу."Планируемый к проведению очередной раунд переговоров в рамках минского формата состоится на фоне теракта, совершенного вооруженными формированиями Украины в одном из районов Донецка. Такие действия Киева в совокупности с заявлениями представителей украинской делегации свидетельствуют о том, что украинская власть будет продолжать работу над усугублением кризиса в переговорном процессе и ростом степени эскалации конфликта", - написал Московский в Telegram-канале.
https://ria.ru/20210717/donbass-1741644328.html
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав московский, ситуация в днр и лнр, мид днр, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), киев, в мире
В ДНР заявили, что Киев продолжит усугублять ситуацию в переговорах
Пресс-секретарь делегации ДНР Московский: Киев продолжит усугублять кризис в переговорах по Донбассу