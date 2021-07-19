Новый маршрут для отдыха летом: чем удивит Северная Осетия

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. В пандемию активно развивается внутренний туризм. И если раньше популярностью пользовались главным образом курорты Краснодарского края и Крыма, то теперь путешественники обратили внимание и на другие регионы. Например, Северную Осетию — Аланию. О том, что посмотреть и попробовать в республике, — в материале РИА Новости.Любопытство сильнее страхаСамая известная достопримечательность Северной Осетии — Город мертвых в селе Даргавс, комплекс из почти 100 склеповых сооружений XIV-XVIII веков. В некоторых до сих пор лежат скелеты, которые можно увидеть, заглянув внутрь. Гид объяснил, что в те времена хоронили без гробов: тело вносили в склеп и оставляли на настиле или клали поверх ранее захороненных (у каждой семьи была фамильная усыпальница). Местные, кстати, до сих пор не заходят в Город мертвых после захода солнца, чтобы не тревожить покой умерших. Ну а туристы, заплатив 100 рублей, могут бродить между склепов с утра и до позднего вечера.Только вот дорога до Города мертвых официально признана опасной для жизни. Именно так написано на табличке рядом с дорожным знаком, запрещающим проезд. Путешественников, правда, это не сильно смущает: "Мы что, зря сюда ехали?", "Другие же добираются, и мы сможем". Как правило, туристы просто не знают, что их ждет. А впереди — грунтовый горный серпантин, местами настолько крутой, что двигатель не справляется с подъемом, и машина откатывается назад. Но люди все равно едут, помогая друг другу в пути. Самый-самыйЕсли рисковать, катаясь по серпантинам, не хочется, без экскурсий все равно не останетесь. Большинство дорог в республике — ровные и асфальтовые. И они тоже ведут к достопримечательностям. Например, к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю у села Хидикус в Куртатинском ущелье. Построен недавно — в 2000 году, но в византийском стиле — из серого камня с черепичными крышами. Погулять тут можно бесплатно, однако в здания туристов не пускают. Непременно побывайте у Кадаргаванского каньона. Глубина — более 60 метров, а ширина в некоторых местах — не более двух. Если смотреть сверху, то не везде даже видно реку Фиагдон, протекающую внизу. Прогуляйтесь тут по Тропе чудес — увидите небольшой зоопарк, старинный железный мост, а также меч, торчащий из валуна (прямо как Эскалибур короля Артура). Вход — 50 рублей. На одной из скал каньона — символ республики, зеркальный барс. Этот арт-объект установили год назад.В республике многие исторические, культурные и природные достопримечательности сопровождаются эпитетом "самый". Город мертвых в Даргавсе — самый крупный склеповый комплекс на Северном Кавказе, а Аланский монастырь — самый высокогорный в России.Культурная столицаПочти вся культурная жизнь Северной Осетии сосредоточена в столице — Владикавказе. Можно провести вечер в Академическом русском театре имени Вахтангова, закупиться подарками и сувенирами на центральном рынке, заглянуть в мечеть, посетить городской зоопарк, прогуляться по проспекту Мира — это пешеходная улица вроде московского Арбата. Важно не нарушать правила поведения, принятые в республике. Женщинам, например, нельзя курить на людях — обязательно сделают замечание. В святых местах — строгий дресс-код: мужчины — в брюках (шорты запрещены), женщины — в длинном платье, скрывающем руки и ноги, и с платком на голове. Что попробоватьМестные в первую очередь рекомендуют фыдджын — осетинский пирог с мясом. Причем в конкретном месте — в монокафе "Фыдджынта" во Владикавказе (ничего другого там не готовят). Пирог действительно очень вкусный. Классические осетинские пироги с творогом, сыром, картошкой, капустой и черемшой предложат в любом заведении национальной кухни. Из самых вкусных — в кафе "Дом хинкали". Еще там отличные шашлык из свинины и жареные хинкали. А за лывжой (осетинский суп с говядиной) отправляйтесь в кафе-бар Berdinberg.Еще во Владикавказе делают фруктовые безалкогольные напитки с необычными вкусами: кола-апельсин, фейхоа-шелковица, апельсин-кориандр. Они продаются в продуктовых магазинах.Как добраться и где остановитьсяВ столице Северной Осетии есть аэропорт и вокзал, но если путешествие предстоит самостоятельное, а не в организованной группе, то лучше арендовать машину там или сразу приезжать на своей. Дело в том, что большинство достопримечательностей расположены достаточно далеко от города (от 50 километров и дальше). Общественный транспорт туда не ходит. Экскурсию — индивидуальную или групповую — можно заказать в самом Владикавказе. В городе множество хостелов, гостевых домов и отелей на любой вкус, цена за номер на двоих — от тысячи рублей. Но бронировать лучше заранее.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. В пандемию активно развивается внутренний туризм. И если раньше популярностью пользовались главным образом курорты Краснодарского края и Крыма, то теперь путешественники обратили внимание и на другие регионы. Например, Северную Осетию — Аланию. О том, что посмотреть и попробовать в республике, — в материале РИА Новости.
Самая известная достопримечательность Северной Осетии — Город мертвых в селе Даргавс, комплекс из почти 100 склеповых сооружений XIV-XVIII веков. В некоторых до сих пор лежат скелеты, которые можно увидеть, заглянув внутрь. Гид объяснил, что в те времена хоронили без гробов: тело вносили в склеп и оставляли на настиле или клали поверх ранее захороненных (у каждой семьи была фамильная усыпальница). Местные, кстати, до сих пор не заходят в Город мертвых после захода солнца, чтобы не тревожить покой умерших. Ну а туристы, заплатив 100 рублей, могут бродить между склепов с утра и до позднего вечера.
Только вот дорога до Города мертвых официально признана опасной для жизни. Именно так написано на табличке рядом с дорожным знаком, запрещающим проезд. Путешественников, правда, это не сильно смущает: "Мы что, зря сюда ехали?", "Другие же добираются, и мы сможем". Как правило, туристы просто не знают, что их ждет. А впереди — грунтовый горный серпантин, местами настолько крутой, что двигатель не справляется с подъемом, и машина откатывается назад. Но люди все равно едут, помогая друг другу в пути.
Если рисковать, катаясь по серпантинам, не хочется, без экскурсий все равно не останетесь. Большинство дорог в республике — ровные и асфальтовые. И они тоже ведут к достопримечательностям. Например, к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю у села Хидикус в Куртатинском ущелье. Построен недавно — в 2000 году, но в византийском стиле — из серого камня с черепичными крышами. Погулять тут можно бесплатно, однако в здания туристов не пускают.
Непременно побывайте у Кадаргаванского каньона. Глубина — более 60 метров, а ширина в некоторых местах — не более двух. Если смотреть сверху, то не везде даже видно реку Фиагдон, протекающую внизу. Прогуляйтесь тут по Тропе чудес — увидите небольшой зоопарк, старинный железный мост, а также меч, торчащий из валуна (прямо как Эскалибур короля Артура). Вход — 50 рублей. На одной из скал каньона — символ республики, зеркальный барс. Этот арт-объект установили год назад.
В республике многие исторические, культурные и природные достопримечательности сопровождаются эпитетом "самый". Город мертвых в Даргавсе — самый крупный склеповый комплекс на Северном Кавказе, а Аланский монастырь — самый высокогорный в России.
Культурная столица
Почти вся культурная жизнь Северной Осетии сосредоточена в столице — Владикавказе. Можно провести вечер в Академическом русском театре имени Вахтангова, закупиться подарками и сувенирами на центральном рынке, заглянуть в мечеть, посетить городской зоопарк, прогуляться по проспекту Мира — это пешеходная улица вроде московского Арбата. Важно не нарушать правила поведения, принятые в республике. Женщинам, например, нельзя курить на людях — обязательно сделают замечание. В святых местах — строгий дресс-код: мужчины — в брюках (шорты запрещены), женщины — в длинном платье, скрывающем руки и ноги, и с платком на голове.
Местные в первую очередь рекомендуют фыдджын — осетинский пирог с мясом. Причем в конкретном месте — в монокафе "Фыдджынта" во Владикавказе (ничего другого там не готовят). Пирог действительно очень вкусный.
Классические осетинские пироги с творогом, сыром, картошкой, капустой и черемшой предложат в любом заведении национальной кухни. Из самых вкусных — в кафе "Дом хинкали". Еще там отличные шашлык из свинины и жареные хинкали. А за лывжой (осетинский суп с говядиной) отправляйтесь в кафе-бар Berdinberg.
Еще во Владикавказе делают фруктовые безалкогольные напитки с необычными вкусами: кола-апельсин, фейхоа-шелковица, апельсин-кориандр. Они продаются в продуктовых магазинах.
Как добраться и где остановиться
В столице Северной Осетии есть аэропорт и вокзал, но если путешествие предстоит самостоятельное, а не в организованной группе, то лучше арендовать машину там или сразу приезжать на своей. Дело в том, что большинство достопримечательностей расположены достаточно далеко от города (от 50 километров и дальше). Общественный транспорт туда не ходит. Экскурсию — индивидуальную или групповую — можно заказать в самом Владикавказе.
В городе множество хостелов, гостевых домов и отелей на любой вкус, цена за номер на двоих — от тысячи рублей. Но бронировать лучше заранее.
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