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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210719/osetiya-1741079317.html
Новый маршрут для отдыха летом: чем удивит Северная Осетия
Новый маршрут для отдыха летом: чем удивит Северная Осетия - РИА Новости, 19.07.2021
Новый маршрут для отдыха летом: чем удивит Северная Осетия
В пандемию активно развивается внутренний туризм. И если раньше популярностью пользовались главным образом курорты Краснодарского края и Крыма, то теперь... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:00
2021-07-19T15:15
туризм
куда можно лететь
куда поехать
россия
что посмотреть
города
маршруты
северный кавказ
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. В пандемию активно развивается внутренний туризм. И если раньше популярностью пользовались главным образом курорты Краснодарского края и Крыма, то теперь путешественники обратили внимание и на другие регионы. Например, Северную Осетию — Аланию. О том, что посмотреть и попробовать в республике, — в материале РИА Новости.Любопытство сильнее страхаСамая известная достопримечательность Северной Осетии — Город мертвых в селе Даргавс, комплекс из почти 100 склеповых сооружений XIV-XVIII веков. В некоторых до сих пор лежат скелеты, которые можно увидеть, заглянув внутрь. Гид объяснил, что в те времена хоронили без гробов: тело вносили в склеп и оставляли на настиле или клали поверх ранее захороненных (у каждой семьи была фамильная усыпальница). Местные, кстати, до сих пор не заходят в Город мертвых после захода солнца, чтобы не тревожить покой умерших. Ну а туристы, заплатив 100 рублей, могут бродить между склепов с утра и до позднего вечера.Только вот дорога до Города мертвых официально признана опасной для жизни. Именно так написано на табличке рядом с дорожным знаком, запрещающим проезд. Путешественников, правда, это не сильно смущает: "Мы что, зря сюда ехали?", "Другие же добираются, и мы сможем". Как правило, туристы просто не знают, что их ждет. А впереди — грунтовый горный серпантин, местами настолько крутой, что двигатель не справляется с подъемом, и машина откатывается назад. Но люди все равно едут, помогая друг другу в пути. Самый-самыйЕсли рисковать, катаясь по серпантинам, не хочется, без экскурсий все равно не останетесь. Большинство дорог в республике — ровные и асфальтовые. И они тоже ведут к достопримечательностям. Например, к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю у села Хидикус в Куртатинском ущелье. Построен недавно — в 2000 году, но в византийском стиле — из серого камня с черепичными крышами. Погулять тут можно бесплатно, однако в здания туристов не пускают. Непременно побывайте у Кадаргаванского каньона. Глубина — более 60 метров, а ширина в некоторых местах — не более двух. Если смотреть сверху, то не везде даже видно реку Фиагдон, протекающую внизу. Прогуляйтесь тут по Тропе чудес — увидите небольшой зоопарк, старинный железный мост, а также меч, торчащий из валуна (прямо как Эскалибур короля Артура). Вход — 50 рублей. На одной из скал каньона — символ республики, зеркальный барс. Этот арт-объект установили год назад.В республике многие исторические, культурные и природные достопримечательности сопровождаются эпитетом "самый". Город мертвых в Даргавсе — самый крупный склеповый комплекс на Северном Кавказе, а Аланский монастырь — самый высокогорный в России.Культурная столицаПочти вся культурная жизнь Северной Осетии сосредоточена в столице — Владикавказе. Можно провести вечер в Академическом русском театре имени Вахтангова, закупиться подарками и сувенирами на центральном рынке, заглянуть в мечеть, посетить городской зоопарк, прогуляться по проспекту Мира — это пешеходная улица вроде московского Арбата. Важно не нарушать правила поведения, принятые в республике. Женщинам, например, нельзя курить на людях — обязательно сделают замечание. В святых местах — строгий дресс-код: мужчины — в брюках (шорты запрещены), женщины — в длинном платье, скрывающем руки и ноги, и с платком на голове. Что попробоватьМестные в первую очередь рекомендуют фыдджын — осетинский пирог с мясом. Причем в конкретном месте — в монокафе "Фыдджынта" во Владикавказе (ничего другого там не готовят). Пирог действительно очень вкусный. Классические осетинские пироги с творогом, сыром, картошкой, капустой и черемшой предложат в любом заведении национальной кухни. Из самых вкусных — в кафе "Дом хинкали". Еще там отличные шашлык из свинины и жареные хинкали. А за лывжой (осетинский суп с говядиной) отправляйтесь в кафе-бар Berdinberg.Еще во Владикавказе делают фруктовые безалкогольные напитки с необычными вкусами: кола-апельсин, фейхоа-шелковица, апельсин-кориандр. Они продаются в продуктовых магазинах.Как добраться и где остановитьсяВ столице Северной Осетии есть аэропорт и вокзал, но если путешествие предстоит самостоятельное, а не в организованной группе, то лучше арендовать машину там или сразу приезжать на своей. Дело в том, что большинство достопримечательностей расположены достаточно далеко от города (от 50 километров и дальше). Общественный транспорт туда не ходит. Экскурсию — индивидуальную или групповую — можно заказать в самом Владикавказе. В городе множество хостелов, гостевых домов и отелей на любой вкус, цена за номер на двоих — от тысячи рублей. Но бронировать лучше заранее.
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куда можно лететь, куда поехать, россия, что посмотреть , города, маршруты, северный кавказ, республика северная осетия - алания, владикавказ, еда, природа, отдых, достопримечательности
08:00 19.07.2021 (обновлено: 15:15 19.07.2021)
 

Новый маршрут для отдыха летом: чем удивит Северная Осетия

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк"Город мертвых" в Даргавсе
Город мертвых в Даргавсе - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. В пандемию активно развивается внутренний туризм. И если раньше популярностью пользовались главным образом курорты Краснодарского края и Крыма, то теперь путешественники обратили внимание и на другие регионы. Например, Северную Осетию — Аланию. О том, что посмотреть и попробовать в республике, — в материале РИА Новости.

Любопытство сильнее страха

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКомплекс "Город мертвых" в Северной Осетии
Комплекс Город мертвых в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Комплекс "Город мертвых" в Северной Осетии
Самая известная достопримечательность Северной Осетии — Город мертвых в селе Даргавс, комплекс из почти 100 склеповых сооружений XIV-XVIII веков. В некоторых до сих пор лежат скелеты, которые можно увидеть, заглянув внутрь. Гид объяснил, что в те времена хоронили без гробов: тело вносили в склеп и оставляли на настиле или клали поверх ранее захороненных (у каждой семьи была фамильная усыпальница). Местные, кстати, до сих пор не заходят в Город мертвых после захода солнца, чтобы не тревожить покой умерших. Ну а туристы, заплатив 100 рублей, могут бродить между склепов с утра и до позднего вечера.
Только вот дорога до Города мертвых официально признана опасной для жизни. Именно так написано на табличке рядом с дорожным знаком, запрещающим проезд. Путешественников, правда, это не сильно смущает: "Мы что, зря сюда ехали?", "Другие же добираются, и мы сможем". Как правило, туристы просто не знают, что их ждет. А впереди — грунтовый горный серпантин, местами настолько крутой, что двигатель не справляется с подъемом, и машина откатывается назад. Но люди все равно едут, помогая друг другу в пути.
© Фото : Ольга Кабанова

К Городу мертвых ведет грунтовый горный серпантин

Северная Осетия
1 из 5

К Городу мертвых ведет грунтовый горный серпантин

© Фото : Ольга Кабанова
© Фото : Ольга Кабанова

Въезд на дорогу к Городу мертвых

Северная Осетия
2 из 5

Въезд на дорогу к Городу мертвых

© Фото : Ольга Кабанова
© Фото : Ольга Кабанова

Город мертвых в Даргавсе

Северная Осетия
3 из 5

Город мертвых в Даргавсе

© Фото : Ольга Кабанова
© Фото : Ольга Кабанова

Дорога к Городу мертвых с высоты птичьего полета

Северная Осетия
4 из 5

Дорога к Городу мертвых с высоты птичьего полета

© Фото : Ольга Кабанова
© Фото : Ольга Кабанова

Дорога к Городу мертвых

Северная Осетия
5 из 5

Дорога к Городу мертвых

© Фото : Ольга Кабанова
1 из 5

К Городу мертвых ведет грунтовый горный серпантин

© Фото : Ольга Кабанова
2 из 5

Въезд на дорогу к Городу мертвых

© Фото : Ольга Кабанова
3 из 5

Город мертвых в Даргавсе

© Фото : Ольга Кабанова
4 из 5

Дорога к Городу мертвых с высоты птичьего полета

© Фото : Ольга Кабанова
5 из 5

Дорога к Городу мертвых

© Фото : Ольга Кабанова

Самый-самый

Если рисковать, катаясь по серпантинам, не хочется, без экскурсий все равно не останетесь. Большинство дорог в республике — ровные и асфальтовые. И они тоже ведут к достопримечательностям. Например, к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю у села Хидикус в Куртатинском ущелье. Построен недавно — в 2000 году, но в византийском стиле — из серого камня с черепичными крышами. Погулять тут можно бесплатно, однако в здания туристов не пускают.
© Фото : Ольга Кабанова

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в Куртатинском ущелье

Северная Осетия
1 из 2

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в Куртатинском ущелье

© Фото : Ольга Кабанова
© Фото : Ольга Кабанова

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Северная Осетия
2 из 2

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

© Фото : Ольга Кабанова
1 из 2

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в Куртатинском ущелье

© Фото : Ольга Кабанова
2 из 2

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

© Фото : Ольга Кабанова
Непременно побывайте у Кадаргаванского каньона. Глубина — более 60 метров, а ширина в некоторых местах — не более двух. Если смотреть сверху, то не везде даже видно реку Фиагдон, протекающую внизу. Прогуляйтесь тут по Тропе чудес — увидите небольшой зоопарк, старинный железный мост, а также меч, торчащий из валуна (прямо как Эскалибур короля Артура). Вход — 50 рублей. На одной из скал каньона — символ республики, зеркальный барс. Этот арт-объект установили год назад.
© Фото : Ольга КабановаЗеркальный барс в Кадаргаванском каньоне
Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : Ольга Кабанова
Зеркальный барс в Кадаргаванском каньоне
В республике многие исторические, культурные и природные достопримечательности сопровождаются эпитетом "самый". Город мертвых в Даргавсе — самый крупный склеповый комплекс на Северном Кавказе, а Аланский монастырь — самый высокогорный в России.

Культурная столица

Почти вся культурная жизнь Северной Осетии сосредоточена в столице — Владикавказе. Можно провести вечер в Академическом русском театре имени Вахтангова, закупиться подарками и сувенирами на центральном рынке, заглянуть в мечеть, посетить городской зоопарк, прогуляться по проспекту Мира — это пешеходная улица вроде московского Арбата. Важно не нарушать правила поведения, принятые в республике. Женщинам, например, нельзя курить на людях — обязательно сделают замечание. В святых местах — строгий дресс-код: мужчины — в брюках (шорты запрещены), женщины — в длинном платье, скрывающем руки и ноги, и с платком на голове.
© Фото : Ольга Кабанова

Проспект мира — главная пешеходная улица во Владикавказе

Северная Осетия
1 из 4

Проспект мира — главная пешеходная улица во Владикавказе

© Фото : Ольга Кабанова
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Участники VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе

Участники на VIII Фестивале культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе
2 из 4

Участники VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Выступление ансамбля танца "Алан" на торжественной церемонии открытия VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе

Открытие VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
3 из 4

Выступление ансамбля танца "Алан" на торжественной церемонии открытия VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© Фото : Ольга Кабанова

Проспект мира во Владикавказе

Северная Осетия
4 из 4

Проспект мира во Владикавказе

© Фото : Ольга Кабанова
1 из 4

Проспект мира — главная пешеходная улица во Владикавказе

© Фото : Ольга Кабанова
2 из 4

Участники VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
3 из 4

Выступление ансамбля танца "Алан" на торжественной церемонии открытия VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
4 из 4

Проспект мира во Владикавказе

© Фото : Ольга Кабанова

Что попробовать

Местные в первую очередь рекомендуют фыдджын — осетинский пирог с мясом. Причем в конкретном месте — в монокафе "Фыдджынта" во Владикавказе (ничего другого там не готовят). Пирог действительно очень вкусный.
Классические осетинские пироги с творогом, сыром, картошкой, капустой и черемшой предложат в любом заведении национальной кухни. Из самых вкусных — в кафе "Дом хинкали". Еще там отличные шашлык из свинины и жареные хинкали. А за лывжой (осетинский суп с говядиной) отправляйтесь в кафе-бар Berdinberg.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Приготовление осетинских пирогов представителями осетинской общины в чайхане "Торне" в Сочи в рамках акции "Испеки пироги и скажи: "Спасибо!"

Приготовление осетинских пирогов представителями осетинской общины в чайхане Торне в Сочи
1 из 5

Приготовление осетинских пирогов представителями осетинской общины в чайхане "Торне" в Сочи в рамках акции "Испеки пироги и скажи: "Спасибо!"

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / fanfonЛывжа
Лывжа
2 из 5
Лывжа
© Depositphotos / fanfon
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Процесс приготовления осетинских пирогов

Приготовление осетинских пирогов представителями осетинской общины в чайхане Торне в Сочи
3 из 5

Процесс приготовления осетинских пирогов

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Осетинские пироги

Приготовление осетинских пирогов представителями осетинской общины в чайхане Торне в Сочи
4 из 5

Осетинские пироги

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанк

Фестиваль осетинского пива

Фестиваль осетинского пива
5 из 5

Фестиваль осетинского пива

© Sputnik / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
1 из 5

Приготовление осетинских пирогов представителями осетинской общины в чайхане "Торне" в Сочи в рамках акции "Испеки пироги и скажи: "Спасибо!"

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
2 из 5
Лывжа
© Depositphotos / fanfon
3 из 5

Процесс приготовления осетинских пирогов

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
4 из 5

Осетинские пироги

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
5 из 5

Фестиваль осетинского пива

© Sputnik / Наталья Айриян
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Еще во Владикавказе делают фруктовые безалкогольные напитки с необычными вкусами: кола-апельсин, фейхоа-шелковица, апельсин-кориандр. Они продаются в продуктовых магазинах.

Как добраться и где остановиться

В столице Северной Осетии есть аэропорт и вокзал, но если путешествие предстоит самостоятельное, а не в организованной группе, то лучше арендовать машину там или сразу приезжать на своей. Дело в том, что большинство достопримечательностей расположены достаточно далеко от города (от 50 километров и дальше). Общественный транспорт туда не ходит. Экскурсию — индивидуальную или групповую — можно заказать в самом Владикавказе.
В городе множество хостелов, гостевых домов и отелей на любой вкус, цена за номер на двоих — от тысячи рублей. Но бронировать лучше заранее.
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