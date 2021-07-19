Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20210719/oez-1741807481.html
В Ивановской области появится первая ОЭЗ
В Ивановской области появится первая ОЭЗ - РИА Новости, 19.07.2021
В Ивановской области появится первая ОЭЗ
В Ивановской области создадут первую особую экономическую зону (ОЭЗ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:34
2021-07-19T10:34
ивановская область
станислав воскресенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148904/79/1489047996_0:7:2781:1571_1920x0_80_0_0_2e2acd55ca582107837cbfb395da8a1b.jpg
ИВАНОВО, 19 июл – РИА Новости. В Ивановской области создадут первую особую экономическую зону (ОЭЗ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, ключевое направление ОЭЗ промышленно-производственного типа в Ивановской области – современное текстильное производство.Особая экономическая зона создается на территории города Иваново и Родниковского района. Цель - содействие развитию экономики региона, создание новых рабочих мест, формирование наиболее благоприятных условий для реализации инвестпроектов в текстильной и других смежных отраслях. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства РФ о создании особой экономической зоны в Ивановской области, который подготовлен Минэкономразвития РФ совместно с областным правительством."Мы ведём работу с правительством России по созданию особой экономической зоны в Ивановской области. Считаем, это даст дополнительный стимул развития нашему региону", - сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.Сейчас в Ивановской области функционируют две территории опережающего социально-экономического развития - "Наволоки" и "Южа". В ТОСЭР "Южа" зарегистрировано десять резидентов, в том числе три резидента – в 2021 году. В 2021 году в ТОСЭР "Наволоки" зарегистрировано шесть новых резидентов, общее количество резидентов – 14. С момента создания ТОСЭР "Наволоки" и "Южа" объем инвестиций составил 600 миллионов рублей, создано свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест.
https://ria.ru/20210604/dokhody-1735596031.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148904/79/1489047996_339:0:2443:1578_1920x0_80_0_0_b6bb326377da6f16794846e55ff7ca24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
станислав воскресенский
10:34 19.07.2021
 

В Ивановской области появится первая ОЭЗ

© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Flickr / Konstantin Malanchev
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 19 июл – РИА Новости. В Ивановской области создадут первую особую экономическую зону (ОЭЗ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам, ключевое направление ОЭЗ промышленно-производственного типа в Ивановской области – современное текстильное производство.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 12:32Ивановская область
Ивановские власти приняли программу по увеличению доходов населения
Особая экономическая зона создается на территории города Иваново и Родниковского района. Цель - содействие развитию экономики региона, создание новых рабочих мест, формирование наиболее благоприятных условий для реализации инвестпроектов в текстильной и других смежных отраслях. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства РФ о создании особой экономической зоны в Ивановской области, который подготовлен Минэкономразвития РФ совместно с областным правительством.
"Мы ведём работу с правительством России по созданию особой экономической зоны в Ивановской области. Считаем, это даст дополнительный стимул развития нашему региону", - сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Сейчас в Ивановской области функционируют две территории опережающего социально-экономического развития - "Наволоки" и "Южа". В ТОСЭР "Южа" зарегистрировано десять резидентов, в том числе три резидента – в 2021 году. В 2021 году в ТОСЭР "Наволоки" зарегистрировано шесть новых резидентов, общее количество резидентов – 14. С момента создания ТОСЭР "Наволоки" и "Южа" объем инвестиций составил 600 миллионов рублей, создано свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест.
 
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
Лента новостейМолния