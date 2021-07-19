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В Ивановской области появится первая ОЭЗ
В Ивановской области появится первая ОЭЗ - РИА Новости, 19.07.2021
В Ивановской области появится первая ОЭЗ
В Ивановской области создадут первую особую экономическую зону (ОЭЗ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:34
2021-07-19T10:34
2021-07-19T10:34
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 19 июл – РИА Новости. В Ивановской области создадут первую особую экономическую зону (ОЭЗ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, ключевое направление ОЭЗ промышленно-производственного типа в Ивановской области – современное текстильное производство.Особая экономическая зона создается на территории города Иваново и Родниковского района. Цель - содействие развитию экономики региона, создание новых рабочих мест, формирование наиболее благоприятных условий для реализации инвестпроектов в текстильной и других смежных отраслях. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства РФ о создании особой экономической зоны в Ивановской области, который подготовлен Минэкономразвития РФ совместно с областным правительством."Мы ведём работу с правительством России по созданию особой экономической зоны в Ивановской области. Считаем, это даст дополнительный стимул развития нашему региону", - сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.Сейчас в Ивановской области функционируют две территории опережающего социально-экономического развития - "Наволоки" и "Южа". В ТОСЭР "Южа" зарегистрировано десять резидентов, в том числе три резидента – в 2021 году. В 2021 году в ТОСЭР "Наволоки" зарегистрировано шесть новых резидентов, общее количество резидентов – 14. С момента создания ТОСЭР "Наволоки" и "Южа" объем инвестиций составил 600 миллионов рублей, создано свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест.
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станислав воскресенский
ИВАНОВО, 19 июл – РИА Новости. В Ивановской области создадут первую особую экономическую зону (ОЭЗ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам, ключевое направление ОЭЗ промышленно-производственного типа в Ивановской области – современное текстильное производство.
Особая экономическая зона создается на территории города Иваново и Родниковского района. Цель - содействие развитию экономики региона, создание новых рабочих мест, формирование наиболее благоприятных условий для реализации инвестпроектов в текстильной и других смежных отраслях. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства РФ о создании особой экономической зоны в Ивановской области, который подготовлен Минэкономразвития РФ совместно с областным правительством.
"Мы ведём работу с правительством России по созданию особой экономической зоны в Ивановской области. Считаем, это даст дополнительный стимул развития нашему региону", - сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Сейчас в Ивановской области функционируют две территории опережающего социально-экономического развития - "Наволоки" и "Южа". В ТОСЭР "Южа" зарегистрировано десять резидентов, в том числе три резидента – в 2021 году. В 2021 году в ТОСЭР "Наволоки" зарегистрировано шесть новых резидентов, общее количество резидентов – 14. С момента создания ТОСЭР "Наволоки" и "Южа" объем инвестиций составил 600 миллионов рублей, создано свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест.