https://ria.ru/20210719/oez-1741807481.html

В Ивановской области появится первая ОЭЗ

В Ивановской области появится первая ОЭЗ - РИА Новости, 19.07.2021

В Ивановской области появится первая ОЭЗ

В Ивановской области создадут первую особую экономическую зону (ОЭЗ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:34

2021-07-19T10:34

2021-07-19T10:34

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 19 июл – РИА Новости. В Ивановской области создадут первую особую экономическую зону (ОЭЗ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, ключевое направление ОЭЗ промышленно-производственного типа в Ивановской области – современное текстильное производство.Особая экономическая зона создается на территории города Иваново и Родниковского района. Цель - содействие развитию экономики региона, создание новых рабочих мест, формирование наиболее благоприятных условий для реализации инвестпроектов в текстильной и других смежных отраслях. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства РФ о создании особой экономической зоны в Ивановской области, который подготовлен Минэкономразвития РФ совместно с областным правительством."Мы ведём работу с правительством России по созданию особой экономической зоны в Ивановской области. Считаем, это даст дополнительный стимул развития нашему региону", - сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.Сейчас в Ивановской области функционируют две территории опережающего социально-экономического развития - "Наволоки" и "Южа". В ТОСЭР "Южа" зарегистрировано десять резидентов, в том числе три резидента – в 2021 году. В 2021 году в ТОСЭР "Наволоки" зарегистрировано шесть новых резидентов, общее количество резидентов – 14. С момента создания ТОСЭР "Наволоки" и "Южа" объем инвестиций составил 600 миллионов рублей, создано свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест.

https://ria.ru/20210604/dokhody-1735596031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский