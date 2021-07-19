13:11 19.07.2021 (обновлено: 13:48 19.07.2021)
Власти ФРГ: при наводнении сработали средства предупреждения о катастрофе
Мартина Фиц: В ФРГ при наводнении сработали средства предупреждения о катастрофе
© REUTERS / Thilo SchmuelgenПолицейские и волонтеры убирают завалы в районе, пострадавшем от наводнения в Бад-Мюнстерайфеле, Германия
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Средства предупреждения о катастрофе работали в ФРГ в момент наводнений, работа система защиты населения требует улучшений, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц.
"Федерация предоставляет всеобъемлющую систему предупреждения, к ней относится так называемая модульная система предупреждений и программное приложение NINA. Эти технические инструменты работали на момент катастрофы. И таким образом в значительной степени внесли вклад в защиту населения", - сказала Фиц.
"Опыт, который мы получили в связи с этой катастрофой, показывает, что мы должны сделать здесь больше, стать лучше. Мы и в прошлом видели, что в области защиты от катастроф есть необходимость постоянного улучшения", - добавила она.
В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших превышает 155, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что первые признаки наводнения в Германии уже были зафиксированы спутниками девятью днями ранее. За четыре дня до катастрофы Европейская система предупреждения о наводнениях (Efas) сообщила правительствам ФРГ и Бельгии о подъеме воды на Рейне и Маасе. За 24 часа до трагедии немецким властям было почти точно предсказано, какие районы будут затронуты наводнением, в том числе районы на реке Ар (округ Арвейлер, где число погибших превысило на данный момент 160).
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.