https://ria.ru/20210719/natsproekty-1741933770.html

Путин попросил правительство следить за выполнением планов по нацпроектам

Путин попросил правительство следить за выполнением планов по нацпроектам - РИА Новости, 19.07.2021

Путин попросил правительство следить за выполнением планов по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов по нацпроектам: смотреть, есть ли прогресс, и реагировать на РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:34

2021-07-19T19:34

2021-07-19T20:42

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов по нацпроектам: смотреть, есть ли прогресс, и реагировать на проблемы."Прошу правительство президиума Совета по стратегическому развитию в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов и решений в разрезе национальных целей: смотреть, есть ли прогресс, достижения, своевременно реагировать на проблемы, как в реализации ранее утвержденных проектов, так и новых", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741934055.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество