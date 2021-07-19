https://ria.ru/20210719/natsproekty-1741933770.html
Путин попросил правительство следить за выполнением планов по нацпроектам
Путин попросил правительство следить за выполнением планов по нацпроектам - РИА Новости, 19.07.2021
Путин попросил правительство следить за выполнением планов по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов по нацпроектам: смотреть, есть ли прогресс, и реагировать на РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:34
2021-07-19T19:34
2021-07-19T20:42
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов по нацпроектам: смотреть, есть ли прогресс, и реагировать на проблемы."Прошу правительство президиума Совета по стратегическому развитию в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов и решений в разрезе национальных целей: смотреть, есть ли прогресс, достижения, своевременно реагировать на проблемы, как в реализации ранее утвержденных проектов, так и новых", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, общество
19:34 19.07.2021 (обновлено: 20:42 19.07.2021)
Путин попросил правительство следить за выполнением планов по нацпроектам
Путин попросил кабмин в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов по нацпроектам
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов по нацпроектам: смотреть, есть ли прогресс, и реагировать на проблемы.
"Прошу правительство президиума Совета по стратегическому развитию в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов и решений в разрезе национальных целей: смотреть, есть ли прогресс, достижения, своевременно реагировать на проблемы, как в реализации ранее утвержденных проектов, так и новых", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.