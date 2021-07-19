https://ria.ru/20210719/moskva-1741847229.html

Власти Москвы рассказали о семье брошенного в хостеле младенца

Власти Москвы рассказали о семье брошенного в хостеле младенца - РИА Новости, 19.07.2021

Власти Москвы рассказали о семье брошенного в хостеле младенца

Семья, бросившая младенца в хостеле в Москве, не стояла на учете соцзащиты, проводится проверка неисполнения родителями их обязанностей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:31

2021-07-19T13:31

2021-07-19T13:31

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Семья, бросившая младенца в хостеле в Москве, не стояла на учете соцзащиты, проводится проверка неисполнения родителями их обязанностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве мать бросила своего ребенка в хостеле в Москве, отец также отказался от ребенка и попросил положить младенца в медицинское учреждение, сообщив, что у него нет постоянного заработка и места жительства.В департаменте также рассказали, что 19 июля сотрудники соцзащиты пообщались с матерью ребенка по телефону. Они выяснили, что женщина от девочки не отказывается, готова её забрать из больницы."Семья на учете в учреждениях соцзащиты не состоит. В настоящее время проводится проверка по факту неисполнения родителями их обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Дальнейшее жизнеустройство девочки и вопрос передачи ее матери будет решен после посещения семьи девочки. Родителям предложат социальную и психологическую помощь", - сообщили в пресс-службе департамента.

https://ria.ru/20210712/deti-1740880127.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия