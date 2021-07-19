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Власти Москвы рассказали о семье брошенного в хостеле младенца
Власти Москвы рассказали о семье брошенного в хостеле младенца - РИА Новости, 19.07.2021
Власти Москвы рассказали о семье брошенного в хостеле младенца
Семья, бросившая младенца в хостеле в Москве, не стояла на учете соцзащиты, проводится проверка неисполнения родителями их обязанностей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:31
2021-07-19T13:31
2021-07-19T13:31
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Семья, бросившая младенца в хостеле в Москве, не стояла на учете соцзащиты, проводится проверка неисполнения родителями их обязанностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве мать бросила своего ребенка в хостеле в Москве, отец также отказался от ребенка и попросил положить младенца в медицинское учреждение, сообщив, что у него нет постоянного заработка и места жительства.В департаменте также рассказали, что 19 июля сотрудники соцзащиты пообщались с матерью ребенка по телефону. Они выяснили, что женщина от девочки не отказывается, готова её забрать из больницы."Семья на учете в учреждениях соцзащиты не состоит. В настоящее время проводится проверка по факту неисполнения родителями их обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Дальнейшее жизнеустройство девочки и вопрос передачи ее матери будет решен после посещения семьи девочки. Родителям предложат социальную и психологическую помощь", - сообщили в пресс-службе департамента.
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москва, происшествия
Власти Москвы рассказали о семье брошенного в хостеле младенца
Столичный департамент труда и соцзащиты рассказал о семье брошенного в хостеле младенца
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Семья, бросившая младенца в хостеле в Москве
, не стояла на учете соцзащиты, проводится проверка неисполнения родителями их обязанностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве мать бросила своего ребенка в хостеле в Москве, отец также отказался от ребенка и попросил положить младенца в медицинское учреждение, сообщив, что у него нет постоянного заработка и места жительства.
"По факту оставления в хостеле 11-месячного ребенка департамент труда и социальной защиты населения города Москвы сообщает: инцидент произошел 18 июля. Женщина оставила дочь с отцом в хостеле на северо-востоке Москвы. Мужчина сразу же обратился в полицию. Он сообщил, что у него нет условий для содержания ребенка. В настоящее время девочка находится в детской больнице", - сообщили в пресс-службе.
В департаменте также рассказали, что 19 июля сотрудники соцзащиты пообщались с матерью ребенка по телефону. Они выяснили, что женщина от девочки не отказывается, готова её забрать из больницы.
"Семья на учете в учреждениях соцзащиты не состоит. В настоящее время проводится проверка по факту неисполнения родителями их обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Дальнейшее жизнеустройство девочки и вопрос передачи ее матери будет решен после посещения семьи девочки. Родителям предложат социальную и психологическую помощь", - сообщили в пресс-службе департамента.