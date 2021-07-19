https://ria.ru/20210719/laktobakterii-1741787026.html
Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий
Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий - РИА Новости, 19.07.2021
Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий
Штамм лактобацилл, активных против коронавирусной инфекции, выявили специалисты Государственного научного центра "Вектор" и Нижегородского института имени... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T04:23
2021-07-19T04:23
2021-07-19T10:08
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Штамм лактобацилл, активных против коронавирусной инфекции, выявили специалисты Государственного научного центра "Вектор" и Нижегородского института имени Блохиной, сообщается на сайте Роспотребнадзора.По данным на сайте, нижегородские специалисты совместно с сотрудниками ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" изучили противовирусную активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, против свиного гриппа, штамма вируса гриппа птиц H5N6 и коронавируса."Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.Добавляется, что результаты исследований оформлены в совместную научную статью, которая опубликована в зарубежном научном журнале Biomed Research International.
https://ria.ru/20210719/pandemiya-1741785738.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
04:23 19.07.2021 (обновлено: 10:08 19.07.2021)
Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий
В Нижегородском институте эпидемиологии выявили активный против COVID-19 штамм лактобацилл