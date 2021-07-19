Глава Вологодской области оценил назначение Голиковой куратором СЗФО
Глава Вологодской области Кувшинников: кураторство Голиковой позволит привлечь в СЗФО допсредства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Назначение вице-премьера Татьяны Голиковой куратором Северо-Западного федерального округа позволит привлечь в регионы дополнительные средства, инфраструктурные кредиты, а также усилить программы по развитию медицины и образования, считает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Так, Виктория Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова - за Северо-Западный федеральный округ, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский.
"Очень важно, что Татьяна Голикова будет курировать реализацию нацпроектов, важных целей и стратегий страны на среднесрочный и долгосрочный период в регионах СЗФО. А это помощь в получении дополнительных федеральных ресурсов, инфраструктурных облигаций, кредитов, и я с удовольствием приглашаю Татьяну Голикову в Вологодскую область. Мы не только обсудим вопросы развития региона, но и покажем объекты, которые были построены при ее личном участии", - сообщил РИА Новости Кувшинников.
Глава региона отметил, что благодаря поддержке Голиковой была запущена программа модернизации здравоохранения первичного звена, построены тысячи школ и детских образовательных учреждений по всей стране.
"В Вологодской области построено 7 новых школ, 26 детских дошкольных учреждений, планируется строительство двух крупнейших поликлиник в Вологде и Череповце, оснащаются новым оборудованием медучреждения, строятся ФАПы. На моей личной встрече, которая состоялась в конце 2019 года, Татьяна Алексеевна поддержала предложения по строительству двух крупнейших школ в Вологде и в Череповце", - заметил Кувшинников.