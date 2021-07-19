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https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741878515.html
В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 19.07.2021
В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
В Москве несколько дней наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:28
2021-07-19T15:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Москве несколько дней наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын."Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад. В Москве спад идет заболеваемости устойчивый почти несколько дней", - сказал Лисицын в эфире канала "Россия 24".За последние сутки, по данным оперштаба, в Москве было выявлено 4007 случаев новой коронавирусной инфекцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
15:28 19.07.2021
 
В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве

Центр Гамалеи: в Москве несколько дней наблюдается устойчивый спад заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка на входе в музей-заповедник "Царицыно" в Москве
Девушка на входе в музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Москве несколько дней наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.
"Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад. В Москве спад идет заболеваемости устойчивый почти несколько дней", - сказал Лисицын в эфире канала "Россия 24".
За последние сутки, по данным оперштаба, в Москве было выявлено 4007 случаев новой коронавирусной инфекцией.
 
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