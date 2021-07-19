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В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве

В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 19.07.2021

В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве

В Москве несколько дней наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:28

2021-07-19T15:28

2021-07-19T15:28

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Москве несколько дней наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын."Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад. В Москве спад идет заболеваемости устойчивый почти несколько дней", - сказал Лисицын в эфире канала "Россия 24".За последние сутки, по данным оперштаба, в Москве было выявлено 4007 случаев новой коронавирусной инфекцией.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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