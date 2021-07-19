https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741865847.html

Глава Ставрополья сообщил о смерти "идейной антипрививочницы" от COVID-19

Глава Ставрополья сообщил о смерти "идейной антипрививочницы" от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

Глава Ставрополья сообщил о смерти "идейной антипрививочницы" от COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о смерти "идейной антипрививочницы" из Невинномысска, отметив, что посты в соцсетях о вреде прививок РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:35

2021-07-19T14:35

2021-07-19T14:35

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

владимир владимиров

здоровье - общество

невинномысск

ставропольский край

общество

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ПЯТИГОРСК, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о смерти "идейной антипрививочницы" из Невинномысска, отметив, что посты в соцсетях о вреде прививок губят людей."К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске. Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок – вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей. Твёрдо в этом уверен", - написал Владимиров в Instagram.Также он рассказал о враче, которая после перенесенного COVID-19 изменила свое отношение к вакцинации, будучи стойкой ее противницей. Губернатор приложил скриншот сообщения женщины."Вчера меня выписали из больницы, ПЦР отрицательный, поражение легких уменьшилось с 35% до 10-15%, температура, сатурация в норме... Болезнь эта очень и очень тяжелая, и совершенно непредсказуемая. И мое отношение к вакцинации неизбежно изменилось. Для меня эта ситуация стала нелегким, но очень важным уроком", - написала женщина, поблагодарив губернатора и медиков за помощь.По словам главы края, это небольшой пример того, как перенесенный COVID-19 влияет на мировоззрение."Женщина-медик была стойкой противницей вакцинации против коронавируса. Но об этом мы узнали уже потом. А сначала оказали ей помощь в лечении, потому что она заразилась ковидом, и течение болезни было очень тяжелым. Сейчас она выздоровела и свои взгляды на жизнь пересмотрела.... У этой истории болезни достаточно счастливый финал", - отметил глава Ставрополья.

https://ria.ru/20210714/antiprivivochniki-1741286534.html

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738424297.html

невинномысск

ставропольский край

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, владимир владимиров, здоровье - общество, невинномысск, ставропольский край, общество