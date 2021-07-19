Глава Ставрополья сообщил о смерти "идейной антипрививочницы" от COVID-19
Глава Ставрополья Владимиров: умерла "идейная антипрививочница", у которой был COVID-19
© Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
ПЯТИГОРСК, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о смерти "идейной антипрививочницы" из Невинномысска, отметив, что посты в соцсетях о вреде прививок губят людей.
"К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске. Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок – вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей. Твёрдо в этом уверен", - написал Владимиров в Instagram.
Также он рассказал о враче, которая после перенесенного COVID-19 изменила свое отношение к вакцинации, будучи стойкой ее противницей. Губернатор приложил скриншот сообщения женщины.
"Вчера меня выписали из больницы, ПЦР отрицательный, поражение легких уменьшилось с 35% до 10-15%, температура, сатурация в норме... Болезнь эта очень и очень тяжелая, и совершенно непредсказуемая. И мое отношение к вакцинации неизбежно изменилось. Для меня эта ситуация стала нелегким, но очень важным уроком", - написала женщина, поблагодарив губернатора и медиков за помощь.
По словам главы края, это небольшой пример того, как перенесенный COVID-19 влияет на мировоззрение.
"Женщина-медик была стойкой противницей вакцинации против коронавируса. Но об этом мы узнали уже потом. А сначала оказали ей помощь в лечении, потому что она заразилась ковидом, и течение болезни было очень тяжелым. Сейчас она выздоровела и свои взгляды на жизнь пересмотрела.... У этой истории болезни достаточно счастливый финал", - отметил глава Ставрополья.