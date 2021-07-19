https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741859418.html

Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Московской области

Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Московской области - РИА Новости, 19.07.2021

Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Московской области

Ситуация с распространением COVID в Московской области остается сложной, однако наблюдается небольшое снижение числа заражений, сообщила министр здравоохранения РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:14

2021-07-19T14:14

2021-07-19T14:14

распространение коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ситуация с распространением COVID в Московской области остается сложной, однако наблюдается небольшое снижение числа заражений, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.Министр отметила, что наблюдается небольшое снижение по выявляемости случаев COVID в день, до 5%."В постоянном режиме, ежедневно, в стационарах находится больше 10 тысяч человек, госпитализация стабильна, они не увеличиваются, но тем не менее это 850-900 человек в сутки мы продолжаем госпитализировать", - сказала Стригункова.Она также подчеркнула, что количество вакцинаций от COVID в сутки в Подмосковье достигает 60 тысяч.

https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741821698.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество