https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741859418.html
Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Московской области
Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Московской области - РИА Новости, 19.07.2021
Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Московской области
Ситуация с распространением COVID в Московской области остается сложной, однако наблюдается небольшое снижение числа заражений, сообщила министр здравоохранения РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:14
2021-07-19T14:14
2021-07-19T14:14
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ситуация с распространением COVID в Московской области остается сложной, однако наблюдается небольшое снижение числа заражений, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.Министр отметила, что наблюдается небольшое снижение по выявляемости случаев COVID в день, до 5%."В постоянном режиме, ежедневно, в стационарах находится больше 10 тысяч человек, госпитализация стабильна, они не увеличиваются, но тем не менее это 850-900 человек в сутки мы продолжаем госпитализировать", - сказала Стригункова.Она также подчеркнула, что количество вакцинаций от COVID в сутки в Подмосковье достигает 60 тысяч.
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741821698.html
московская область (подмосковье)
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светлана стригункова , коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество
Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Московской области
Министр здравоохранения Московской области Стригункова назвала ситуацию с COVID-19 в регионе сложной