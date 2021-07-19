https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741814827.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Чувашии - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:17
2021-07-19T11:17
2021-07-19T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
республика саха (якутия)
здоровье - общество
орловская область
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Чувашии - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Чувашия - 0,21%, 2. Республика Саха (Якутия) - 0,22%, 3. Орловская область - 0,23%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, республика саха (якутия), здоровье - общество, орловская область, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19