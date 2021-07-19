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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741814591.html
В России за сутки выписали 18 764 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 18 764 человека после COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
В России за сутки выписали 18 764 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 18 764 человека после COVID-19, за все время - 5 359 995, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:17
2021-07-19T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 764 человека после COVID-19, за все время - 5 359 995, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 18 764 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 5 359 995", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 7665, Подмосковье - 2049, Санкт-Петербурге - 1298.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
11:17 19.07.2021
 
В России за сутки выписали 18 764 человека после COVID-19

Оперштаб: за сутки в России выписаны 18 764 человека после COVID-19, за все время — 5 359 995

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 764 человека после COVID-19, за все время - 5 359 995, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 18 764 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 5 359 995", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 7665, Подмосковье - 2049, Санкт-Петербурге - 1298.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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