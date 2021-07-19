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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741793974.html
Эксперт предупредил об опасности изменений в геноме коронавируса
Эксперт предупредил об опасности изменений в геноме коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021
Эксперт предупредил об опасности изменений в геноме коронавируса
Изменения в геноме коронавируса естественны, но если не вакцинироваться, то каждый новый его вариант будет более заразным, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:42
2021-07-19T08:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр семенов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Изменения в геноме коронавируса естественны, но если не вакцинироваться, то каждый новый его вариант будет более заразным, рассказал РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов."По поводу новых штаммов и изменений, которые происходят в геноме коронавируса. Это естественный процесс, любой возбудитель стремится заразить максимальное количество доступных ему организмов. Если мы не будем ограничивать распространение коронавируса, то каждое новое изменение в геноме, каждый новый вариант вируса будет более заразен и заражать большее количество людей", - отметил он.Эксперт подчеркнул, что по этой причине надо обязательно вакцинироваться, чтобы не давать вирусу видоизменяться дальше и заражать человека.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, александр семенов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
08:42 19.07.2021
 
Эксперт предупредил об опасности изменений в геноме коронавируса

Эксперт: изменения COVID-19 естественны, вакцинация не даст ему становиться более заразным

© Фото : РоспотребнадзорФотография под микроскопом британского штамма коронавируса
Фотография под микроскопом британского штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Роспотребнадзор
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Изменения в геноме коронавируса естественны, но если не вакцинироваться, то каждый новый его вариант будет более заразным, рассказал РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
"По поводу новых штаммов и изменений, которые происходят в геноме коронавируса. Это естественный процесс, любой возбудитель стремится заразить максимальное количество доступных ему организмов. Если мы не будем ограничивать распространение коронавируса, то каждое новое изменение в геноме, каждый новый вариант вируса будет более заразен и заражать большее количество людей", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что по этой причине надо обязательно вакцинироваться, чтобы не давать вирусу видоизменяться дальше и заражать человека.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр СеменовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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