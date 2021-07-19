https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741793974.html

Эксперт предупредил об опасности изменений в геноме коронавируса

Эксперт предупредил об опасности изменений в геноме коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021

Эксперт предупредил об опасности изменений в геноме коронавируса

Изменения в геноме коронавируса естественны, но если не вакцинироваться, то каждый новый его вариант будет более заразным, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T08:42

2021-07-19T08:42

2021-07-19T08:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

александр семенов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Изменения в геноме коронавируса естественны, но если не вакцинироваться, то каждый новый его вариант будет более заразным, рассказал РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов."По поводу новых штаммов и изменений, которые происходят в геноме коронавируса. Это естественный процесс, любой возбудитель стремится заразить максимальное количество доступных ему организмов. Если мы не будем ограничивать распространение коронавируса, то каждое новое изменение в геноме, каждый новый вариант вируса будет более заразен и заражать большее количество людей", - отметил он.Эксперт подчеркнул, что по этой причине надо обязательно вакцинироваться, чтобы не давать вирусу видоизменяться дальше и заражать человека.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр семенов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество