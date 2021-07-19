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Половина киевлян одобряет деятельность Кличко, показал опрос
Половина киевлян одобряет деятельность Кличко, показал опрос - РИА Новости, 19.07.2021
Половина киевлян одобряет деятельность Кличко, показал опрос
Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% жителей украинской столицы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:30
2021-07-19T18:30
виталий кличко
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% жителей украинской столицы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".В мае "Рейтинг" проводил похожий опрос, который показал, что деятельностью Кличко были довольны 53% киевлян, 46% - недовольны.Согласно презентации нового опроса, опубликованного на сайте "Рейтинга" в понедельник, 17% киевлян отмечают, что "полностью довольны" деятельностью Кличко, еще 33% говорят, что "в целом довольны". При этом, 23% опрошенных скорее недовольны работой мэра, 21% - совсем недовольны. Остальные затруднились с ответом.Опрос проводился с 10 по 14 июля среди жителей Киева старше 18 лет. Опрошены 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу городской администрации назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава городской администрации является одновременно мэром украинской столицы.
https://ria.ru/20210520/klichko-1733131887.html
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виталий кличко, киев, украина, в мире
18:30 19.07.2021
 
Половина киевлян одобряет деятельность Кличко, показал опрос

Опрос группы "Рейтинг": 50% жителей Киева довольны деятельностью мэра Виталия Кличко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% жителей украинской столицы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В мае "Рейтинг" проводил похожий опрос, который показал, что деятельностью Кличко были довольны 53% киевлян, 46% - недовольны.
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Согласно презентации нового опроса, опубликованного на сайте "Рейтинга" в понедельник, 17% киевлян отмечают, что "полностью довольны" деятельностью Кличко, еще 33% говорят, что "в целом довольны". При этом, 23% опрошенных скорее недовольны работой мэра, 21% - совсем недовольны. Остальные затруднились с ответом.
Опрос проводился с 10 по 14 июля среди жителей Киева старше 18 лет. Опрошены 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу городской администрации назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава городской администрации является одновременно мэром украинской столицы.
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