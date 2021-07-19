https://ria.ru/20210719/klichko-1741921820.html

Половина киевлян одобряет деятельность Кличко, показал опрос

Половина киевлян одобряет деятельность Кличко, показал опрос - РИА Новости, 19.07.2021

Половина киевлян одобряет деятельность Кличко, показал опрос

Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% жителей украинской столицы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:30

2021-07-19T18:30

2021-07-19T18:30

виталий кличко

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% жителей украинской столицы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".В мае "Рейтинг" проводил похожий опрос, который показал, что деятельностью Кличко были довольны 53% киевлян, 46% - недовольны.Согласно презентации нового опроса, опубликованного на сайте "Рейтинга" в понедельник, 17% киевлян отмечают, что "полностью довольны" деятельностью Кличко, еще 33% говорят, что "в целом довольны". При этом, 23% опрошенных скорее недовольны работой мэра, 21% - совсем недовольны. Остальные затруднились с ответом.Опрос проводился с 10 по 14 июля среди жителей Киева старше 18 лет. Опрошены 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу городской администрации назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава городской администрации является одновременно мэром украинской столицы.

https://ria.ru/20210520/klichko-1733131887.html

https://ria.ru/20201228/klichko-1591220290.html

киев

украина

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виталий кличко, киев, украина, в мире