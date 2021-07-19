https://ria.ru/20210719/kaznacheystvo-1741916573.html
Голикова рассказала о системе социального казначейства
Голикова рассказала о системе социального казначейства - РИА Новости, 19.07.2021
Голикова рассказала о системе социального казначейства
Система социального казначейства позволит снизить бедность до 10,9% в 2023 году, к 2030 году - в два раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:00
2021-07-19T18:00
2021-07-19T18:00
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Система социального казначейства позволит снизить бедность до 10,9% в 2023 году, к 2030 году - в два раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Важная часть работы социального казначейства - это повышение адресности в оказании помощи нуждающимся гражданам. Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и предлагать ее, не дожидаясь, когда человек за ней обратится. Такой подход поможет снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024 - до 10,4%, а к 2030 году - в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%", - сказала Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам.
https://ria.ru/20210719/problemy-1741903591.html
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россия, татьяна голикова, общество
Голикова рассказала о системе социального казначейства
Вице-премьер Голикова: система социального казначейства поможет значительно снизить бедность