https://ria.ru/20210719/initsiativy-1741940523.html
Путин оценил инициативы правительства по национальным целям
Путин оценил инициативы правительства по национальным целям - РИА Новости, 19.07.2021
Путин оценил инициативы правительства по национальным целям
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные кабмином инициативы по национальным целям отвечают духу времени, но нужно последовательно выполнять ранее... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:40
2021-07-19T20:40
2021-07-19T20:40
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные кабмином инициативы по национальным целям отвечают духу времени, но нужно последовательно выполнять ранее принятые решения.По словам Путина, инициативы, которые предложил кабмин по национальным целям, "отвечают духу времени"."Нужно последовательно и качественно выполнять все поставленные задачи", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210719/natsproekty-1741933957.html
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россия, владимир путин, экономика
Путин оценил инициативы правительства по национальным целям
Путин: инициативы правительства по национальным целям отвечают духу времени