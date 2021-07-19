https://ria.ru/20210719/initsiativy-1741940523.html

Путин оценил инициативы правительства по национальным целям

Путин оценил инициативы правительства по национальным целям - РИА Новости, 19.07.2021

Путин оценил инициативы правительства по национальным целям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные кабмином инициативы по национальным целям отвечают духу времени, но нужно последовательно выполнять ранее... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:40

2021-07-19T20:40

2021-07-19T20:40

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные кабмином инициативы по национальным целям отвечают духу времени, но нужно последовательно выполнять ранее принятые решения.По словам Путина, инициативы, которые предложил кабмин по национальным целям, "отвечают духу времени"."Нужно последовательно и качественно выполнять все поставленные задачи", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210719/natsproekty-1741933957.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, экономика