https://ria.ru/20210719/golikova-1741933431.html

Голикова высказалась об объединении ПФР и ФСС

Голикова высказалась об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 19.07.2021

Голикова высказалась об объединении ПФР и ФСС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о возможности объединения социальных фондов, отметила, что в правительстве к этому относятся крайне осторожно и крайне... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:33

2021-07-19T19:33

2021-07-19T19:44

россия

татьяна голикова

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о возможности объединения социальных фондов, отметила, что в правительстве к этому относятся крайне осторожно и крайне взвешенно, по предложениям речь может идти про 2023 год."Мы работаем по этому направлению - я имею в виду унификацию тарифов страховых и возможности объединения социальных фондов, пенсионного и социального страхования, - очень давно. Относимся к этому крайне осторожно и крайне взвешенно, и делаем это с соответствующим переходным периодом. И в рамках предложений, которые мы формулируем, это 2023 год", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции.Она подчеркнула, что такие изменения всегда обсуждаются с социальными партнерами.Говоря о слиянии социальных фондов, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков отметил, что это нельзя делать механически, необходимо вопрос доработать и точно его настроить.

https://ria.ru/20210706/pensiya-1740027975.html

россия

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россия, татьяна голикова, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, пенсионный фонд рф