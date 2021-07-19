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https://ria.ru/20210719/golikova-1741933431.html
Голикова высказалась об объединении ПФР и ФСС
Голикова высказалась об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 19.07.2021
Голикова высказалась об объединении ПФР и ФСС
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о возможности объединения социальных фондов, отметила, что в правительстве к этому относятся крайне осторожно и крайне... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:33
2021-07-19T19:44
россия
татьяна голикова
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о возможности объединения социальных фондов, отметила, что в правительстве к этому относятся крайне осторожно и крайне взвешенно, по предложениям речь может идти про 2023 год."Мы работаем по этому направлению - я имею в виду унификацию тарифов страховых и возможности объединения социальных фондов, пенсионного и социального страхования, - очень давно. Относимся к этому крайне осторожно и крайне взвешенно, и делаем это с соответствующим переходным периодом. И в рамках предложений, которые мы формулируем, это 2023 год", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции.Она подчеркнула, что такие изменения всегда обсуждаются с социальными партнерами.Говоря о слиянии социальных фондов, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков отметил, что это нельзя делать механически, необходимо вопрос доработать и точно его настроить.
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россия, татьяна голикова, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, пенсионный фонд рф
19:33 19.07.2021 (обновлено: 19:44 19.07.2021)
 
Голикова высказалась об объединении ПФР и ФСС

Вице-премьер Голикова: относимся к объединению ПФР и ФСС крайне осторожно и взвешенно

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о возможности объединения социальных фондов, отметила, что в правительстве к этому относятся крайне осторожно и крайне взвешенно, по предложениям речь может идти про 2023 год.
"Мы работаем по этому направлению - я имею в виду унификацию тарифов страховых и возможности объединения социальных фондов, пенсионного и социального страхования, - очень давно. Относимся к этому крайне осторожно и крайне взвешенно, и делаем это с соответствующим переходным периодом. И в рамках предложений, которые мы формулируем, это 2023 год", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции.
Она подчеркнула, что такие изменения всегда обсуждаются с социальными партнерами.
Говоря о слиянии социальных фондов, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков отметил, что это нельзя делать механически, необходимо вопрос доработать и точно его настроить.
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