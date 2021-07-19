Голикова сообщила, что должно изменить первичное звено здравоохранения

"Основным элементом в первичном звене здравоохранения является система оказания медпомощи, чтобы человек мог быстро, удобно и беспрепятственно её получить, а также иметь доступную информацию о своем здоровье и системе здравоохранения - это и есть цель расширения проекта первичного звена. Основой такой трансформации должен стать единый цифровой сервис "Здоровье"", - сказала она на совете по стратегическому развитию и проектам.