https://ria.ru/20210719/golikova-1741916620.html
Голикова сообщила, что должно изменить первичное звено здравоохранения
Голикова сообщила, что должно изменить первичное звено здравоохранения - РИА Новости, 19.07.2021
Голикова сообщила, что должно изменить первичное звено здравоохранения
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что основой трансформации первичного звена здравоохранения должен стать цифровой сервис. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:00
2021-07-19T18:00
2021-07-19T18:06
россия
больницы
татьяна голикова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здравоохранение
технологии
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что основой трансформации первичного звена здравоохранения должен стать цифровой сервис.Она отметила, что, начиная с 2021 года, на портале "Госуслуги" и в мобильном приложении "Мое здоровье" граждане смогут получать необходимые сведения о лечащем враче, результатах исследования, вакцинации, информации о льготных лекарствах.
https://ria.ru/20210719/golikova-1741912217.html
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россия, больницы, татьяна голикова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здравоохранение, технологии, общество
18:00 19.07.2021 (обновлено: 18:06 19.07.2021)
Голикова сообщила, что должно изменить первичное звено здравоохранения
Голикова: основой изменения первичного звена здравоохранения должен стать цифровой сервис