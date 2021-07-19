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Голикова сообщила, что должно изменить первичное звено здравоохранения
Голикова сообщила, что должно изменить первичное звено здравоохранения - РИА Новости, 19.07.2021
Голикова сообщила, что должно изменить первичное звено здравоохранения
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что основой трансформации первичного звена здравоохранения должен стать цифровой сервис. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:00
2021-07-19T18:06
россия
больницы
татьяна голикова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здравоохранение
технологии
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что основой трансформации первичного звена здравоохранения должен стать цифровой сервис.Она отметила, что, начиная с 2021 года, на портале "Госуслуги" и в мобильном приложении "Мое здоровье" граждане смогут получать необходимые сведения о лечащем враче, результатах исследования, вакцинации, информации о льготных лекарствах.
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россия, больницы, татьяна голикова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здравоохранение, технологии, общество
18:00 19.07.2021 (обновлено: 18:06 19.07.2021)
 
Голикова сообщила, что должно изменить первичное звено здравоохранения

Голикова: основой изменения первичного звена здравоохранения должен стать цифровой сервис

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что основой трансформации первичного звена здравоохранения должен стать цифровой сервис.
"Основным элементом в первичном звене здравоохранения является система оказания медпомощи, чтобы человек мог быстро, удобно и беспрепятственно её получить, а также иметь доступную информацию о своем здоровье и системе здравоохранения - это и есть цель расширения проекта первичного звена. Основой такой трансформации должен стать единый цифровой сервис "Здоровье"", - сказала она на совете по стратегическому развитию и проектам.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Она отметила, что, начиная с 2021 года, на портале "Госуслуги" и в мобильном приложении "Мое здоровье" граждане смогут получать необходимые сведения о лечащем враче, результатах исследования, вакцинации, информации о льготных лекарствах.
 
РоссияБольницыТатьяна ГоликоваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЗдравоохранениеТехнологииОбщество
 
 
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