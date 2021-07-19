17:52 19.07.2021 (обновлено: 19:22 19.07.2021)
Премьер Косово обвинил власти Сербии в трех актах геноцида, пишут СМИ
СМИ: премьер Косово обвинил сербов в трех актах геноцида над албанцами
БЕЛГРАД, 19 июл – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем при посредничестве ЕС обвинил сербов в трех актах геноцида над албанцами, передает агентство Танюг.
В понедельник в Брюсселе проходит новый раунд переговоров Белграда и Приштины. Сербскую делегацию возглавил президент страны, косовоалбанскую - "премьер". Переговоры пройдут на фоне участившихся инцидентов в отношении сербов и их имущества, а также Сербской православной церкви в крае. ЕС в диалоге представляет спецпредставитель Мирослав Лайчак.
"В начале сегодняшнего раунда диалога косовский премьер Курти обвинил Сербию в трех актах геноцида над албанцами. Он утверждает, что первый был совершен в 1878 году, а последний в 1999-м. Президент Вучич остро отреагировал на новую провокацию Приштины", - передает агентство со ссылкой на источник на переговорах.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. 12 июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса.
В марте 2004 года косовские албанцы несмотря на присутствие НАТО устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. По версии Белграда, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовали свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.