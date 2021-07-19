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Во Франции полиция застрелила мужчину, обезглавившего ребенка
Во Франции полиция застрелила мужчину, обезглавившего ребенка - РИА Новости, 19.07.2021
Во Франции полиция застрелила мужчину, обезглавившего ребенка
Полиция на юге Франции застрелила местного жителя, который, как подозревается, убил и обезглавил 13-летнего подростка, сообщает телеканал BFM TV. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:56
2021-07-19T13:56
франция
происшествия
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Полиция на юге Франции застрелила местного жителя, который, как подозревается, убил и обезглавил 13-летнего подростка, сообщает телеканал BFM TV.Правоохранители вышли на след предполагаемого убийцы в ходе розыска ребенка, сбежавшего из дома в Марселе. Благодаря сообщениям соседей, его обезглавленное тело в ночь на понедельник нашли в мешке в одном из домов Тараскона (департамент Буш-дю-Рон). Позднее в стоявшем в ванной комнате ведре была обнаружена голова ребенка.Через несколько часов хозяин квартиры был замечен полицейскими в соседнем Арле. Он пытался скрыться и был застрелен.Сообщается, что у преступника были проблемы с психикой. По словам полицейских источников, он пытался съесть части тела убитого ребенка. В его квартире хранились предметы сатанинского культа.
https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html
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франция, происшествия, в мире
13:56 19.07.2021
 
Во Франции полиция застрелила мужчину, обезглавившего ребенка

Телеканал BFM TV: полиция на юге Франции застрелила мужчину, обезглавившего ребенка

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в пригороде Парижа
Сотрудник полиции в пригороде Парижа - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Полиция на юге Франции застрелила местного жителя, который, как подозревается, убил и обезглавил 13-летнего подростка, сообщает телеканал BFM TV.
Правоохранители вышли на след предполагаемого убийцы в ходе розыска ребенка, сбежавшего из дома в Марселе. Благодаря сообщениям соседей, его обезглавленное тело в ночь на понедельник нашли в мешке в одном из домов Тараскона (департамент Буш-дю-Рон). Позднее в стоявшем в ванной комнате ведре была обнаружена голова ребенка.
Через несколько часов хозяин квартиры был замечен полицейскими в соседнем Арле. Он пытался скрыться и был застрелен.
Сообщается, что у преступника были проблемы с психикой. По словам полицейских источников, он пытался съесть части тела убитого ребенка. В его квартире хранились предметы сатанинского культа.
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