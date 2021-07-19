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Кульбачевский: экологических нарушений на Москве-реке становится меньше
Кульбачевский: экологических нарушений на Москве-реке становится меньше - РИА Новости, 21.07.2021
Кульбачевский: экологических нарушений на Москве-реке становится меньше
Экологических нарушений на Москве-реке становится все меньше, качество воды в ней за 10 лет улучшилось на 30%, сообщил журналистам руководитель столичного... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-19T12:56
2021-07-19T12:56
2021-07-21T14:27
новости подмосковья
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экологических нарушений на Москве-реке становится все меньше, качество воды в ней за 10 лет улучшилось на 30%, сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Качество воды в Москве-реке за 10 лет стало лучше. В целом в Москве (насчитывается) более 200 рек и 2 тысяч водоемов, качество воды улучшилось... в зависимости от округов на 30%... Регулярно проводится очистка водного объекта, в работе используются современные технологии, строятся новые очистные сооружения. Стоит отметить также, что экологических нарушений становится меньше. Конечно, есть разовые локальные проблемы, в основном это речной транспорт, который перемещается по Москве-реке", - рассказал Кульбачевский.Он отметил, что все загрязнения реки специалисты имеют возможность наблюдать в режиме реального времени."Понятно, что у нас различные участки подвержены различным загрязнениям, различным нагрузкам. Если взять центральную часть города, основной вызов - это автотранспорт, потому что очень высокая плотность улично-дорожной сети, здесь по тяжелым металлам и по нефтепродуктам качество воды улучшилось почти в два раза. В южном и юго-восточном округах воздействие оказывают Курьяновские очистные сооружения, по показателю органических соединений улучшение где-то на 40% благодаря применению новых технологий", - уточнил Кульбачевский.
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антон кульбачевский, москва
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Экологических нарушений на Москве-реке становится все меньше, качество воды в ней за 10 лет улучшилось на 30%, сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский
.
"Качество воды в Москве-реке за 10 лет стало лучше. В целом в Москве (насчитывается) более 200 рек и 2 тысяч водоемов, качество воды улучшилось... в зависимости от округов на 30%... Регулярно проводится очистка водного объекта, в работе используются современные технологии, строятся новые очистные сооружения. Стоит отметить также, что экологических нарушений становится меньше. Конечно, есть разовые локальные проблемы, в основном это речной транспорт, который перемещается по Москве-реке", - рассказал Кульбачевский.
Он отметил, что все загрязнения реки специалисты имеют возможность наблюдать в режиме реального времени.
"Понятно, что у нас различные участки подвержены различным загрязнениям, различным нагрузкам. Если взять центральную часть города, основной вызов - это автотранспорт, потому что очень высокая плотность улично-дорожной сети, здесь по тяжелым металлам и по нефтепродуктам качество воды улучшилось почти в два раза. В южном и юго-восточном округах воздействие оказывают Курьяновские очистные сооружения, по показателю органических соединений улучшение где-то на 40% благодаря применению новых технологий", - уточнил Кульбачевский.