Абрамченко пообещала следить за обязательствами по снижению выбросов
Абрамченко пообещала Путину наладить контроль исполнения обязательств по снижению выбросов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время встречи с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным в Москве
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ наладит контроль за выполнением промышленными предприятиями соглашений по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в этом помогут создание нормативной базы и модернизированные посты Росгидромета, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции с участием президента Владимира Путина, выступая с докладом о ходе выполнения нацпроекта "Экология".
"Мы подготовили необходимую нормативную базу. Долго очень не было методики, которая позволяет рассчитывать ущерб атмосферному воздуху. Я знаю, что коллеги из бизнеса были не очень рады этому. У них есть определенные опасения, что это превратится в экологическую дубину для бизнеса… Мы хотим, чтобы этот инструмент был отрезвляющим для бизнеса… Сеть постов Росгидромета, независимый контроль экологический и сеть лабораторных комплексов Роспотребнадзора",- сказала Абрамченко в ответ на вопрос Путина о необходимости контроля за снижением выбросов предприятиями.
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Она уточнила, что в 12 городах составлены сводные расчеты по веществам, которые загрязняют воздух, были выделены основные загрязнители и их источники, предприятия получили квоты на выбросы загрязняющих веществ и теперь должны уложиться в лимиты.
"Тридцать три соглашения с предприятиями-загрязнителями на общую сумму частных инвестиций в экологическую модернизацию производств 495 миллиардов рублей заключены сейчас, еще 11 соглашений рассматриваются и готовятся", - отметила Абрамченко.
Согласно проекту "Чистый воздух", к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.