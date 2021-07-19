https://ria.ru/20210719/ekologiya-1741930421.html

Абрамченко пообещала следить за обязательствами по снижению выбросов

Абрамченко пообещала следить за обязательствами по снижению выбросов - РИА Новости, 19.07.2021

Абрамченко пообещала следить за обязательствами по снижению выбросов

Правительство РФ наладит контроль за выполнением промышленными предприятиями соглашений по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в этом помогут... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:08

2021-07-19T19:08

2021-07-19T19:08

россия

виктория абрамченко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

экология

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ наладит контроль за выполнением промышленными предприятиями соглашений по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в этом помогут создание нормативной базы и модернизированные посты Росгидромета, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции с участием президента Владимира Путина, выступая с докладом о ходе выполнения нацпроекта "Экология"."Мы подготовили необходимую нормативную базу. Долго очень не было методики, которая позволяет рассчитывать ущерб атмосферному воздуху. Я знаю, что коллеги из бизнеса были не очень рады этому. У них есть определенные опасения, что это превратится в экологическую дубину для бизнеса… Мы хотим, чтобы этот инструмент был отрезвляющим для бизнеса… Сеть постов Росгидромета, независимый контроль экологический и сеть лабораторных комплексов Роспотребнадзора",- сказала Абрамченко в ответ на вопрос Путина о необходимости контроля за снижением выбросов предприятиями.Она уточнила, что в 12 городах составлены сводные расчеты по веществам, которые загрязняют воздух, были выделены основные загрязнители и их источники, предприятия получили квоты на выбросы загрязняющих веществ и теперь должны уложиться в лимиты."Тридцать три соглашения с предприятиями-загрязнителями на общую сумму частных инвестиций в экологическую модернизацию производств 495 миллиардов рублей заключены сейчас, еще 11 соглашений рассматриваются и готовятся", - отметила Абрамченко.Согласно проекту "Чистый воздух", к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

https://ria.ru/20210719/plastik-1741924854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, экология