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Абрамченко пообещала следить за обязательствами по снижению выбросов
Абрамченко пообещала следить за обязательствами по снижению выбросов - РИА Новости, 19.07.2021
Абрамченко пообещала следить за обязательствами по снижению выбросов
Правительство РФ наладит контроль за выполнением промышленными предприятиями соглашений по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в этом помогут... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:08
2021-07-19T19:08
россия
виктория абрамченко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
экология
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ наладит контроль за выполнением промышленными предприятиями соглашений по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в этом помогут создание нормативной базы и модернизированные посты Росгидромета, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции с участием президента Владимира Путина, выступая с докладом о ходе выполнения нацпроекта "Экология"."Мы подготовили необходимую нормативную базу. Долго очень не было методики, которая позволяет рассчитывать ущерб атмосферному воздуху. Я знаю, что коллеги из бизнеса были не очень рады этому. У них есть определенные опасения, что это превратится в экологическую дубину для бизнеса… Мы хотим, чтобы этот инструмент был отрезвляющим для бизнеса… Сеть постов Росгидромета, независимый контроль экологический и сеть лабораторных комплексов Роспотребнадзора",- сказала Абрамченко в ответ на вопрос Путина о необходимости контроля за снижением выбросов предприятиями.Она уточнила, что в 12 городах составлены сводные расчеты по веществам, которые загрязняют воздух, были выделены основные загрязнители и их источники, предприятия получили квоты на выбросы загрязняющих веществ и теперь должны уложиться в лимиты."Тридцать три соглашения с предприятиями-загрязнителями на общую сумму частных инвестиций в экологическую модернизацию производств 495 миллиардов рублей заключены сейчас, еще 11 соглашений рассматриваются и готовятся", - отметила Абрамченко.Согласно проекту "Чистый воздух", к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
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россия, виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, экология
19:08 19.07.2021
 
Абрамченко пообещала следить за обязательствами по снижению выбросов

Абрамченко пообещала Путину наладить контроль исполнения обязательств по снижению выбросов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время встречи с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время встречи с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ наладит контроль за выполнением промышленными предприятиями соглашений по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в этом помогут создание нормативной базы и модернизированные посты Росгидромета, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции с участием президента Владимира Путина, выступая с докладом о ходе выполнения нацпроекта "Экология".
"Мы подготовили необходимую нормативную базу. Долго очень не было методики, которая позволяет рассчитывать ущерб атмосферному воздуху. Я знаю, что коллеги из бизнеса были не очень рады этому. У них есть определенные опасения, что это превратится в экологическую дубину для бизнеса… Мы хотим, чтобы этот инструмент был отрезвляющим для бизнеса… Сеть постов Росгидромета, независимый контроль экологический и сеть лабораторных комплексов Роспотребнадзора",- сказала Абрамченко в ответ на вопрос Путина о необходимости контроля за снижением выбросов предприятиями.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Абрамченко предложила запретить цветной пластик
Она уточнила, что в 12 городах составлены сводные расчеты по веществам, которые загрязняют воздух, были выделены основные загрязнители и их источники, предприятия получили квоты на выбросы загрязняющих веществ и теперь должны уложиться в лимиты.
"Тридцать три соглашения с предприятиями-загрязнителями на общую сумму частных инвестиций в экологическую модернизацию производств 495 миллиардов рублей заключены сейчас, еще 11 соглашений рассматриваются и готовятся", - отметила Абрамченко.
Согласно проекту "Чистый воздух", к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
 
РоссияВиктория АбрамченкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинЭкология
 
 
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