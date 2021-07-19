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https://ria.ru/20210719/deportatsiya-1741804562.html
Британскую телезвезду депортируют из Австралии за насмешку над карантином
Британскую телезвезду депортируют из Австралии за насмешку над карантином - РИА Новости, 19.07.2021
Британскую телезвезду депортируют из Австралии за насмешку над карантином
Власти Австралии решили выдворить из страны британскую телезвезду Кэти Хопкинс за насмешки над карантинными мерами, сообщила телекомпания ABC. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:19
2021-07-19T15:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
новый южный уэльс
виктория (австралия)
австралия
сидней
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Власти Австралии решили выдворить из страны британскую телезвезду Кэти Хопкинс за насмешки над карантинными мерами, сообщила телекомпания ABC.Хопкинс приехала в Австралию на съемки реалити-шоу Big brother VIP и находилась на карантине в отеле. Она опубликовала в инстаграме видео, на котором говорит, что ждет, когда ей принесут еду, и собирается напугать персонал, открыв дверь "голой и без маски"."Это пощечина для всех австралийцев, которые сейчас находятся под действием локдауна, и такое поведение неприемлемо", — заявила министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс. Как отмечает ABC, многих австралийцев возмутило то, что Хопкинс вообще впустили в страну, тогда как более 30 тысяч ее граждан не могут вернуться на родину из-за ограничений на въезд. Дело в том, что медийные знаменитости получают визу в Австралию в виде исключения — так правительство надеется стимулировать развитие экономики. Например, за время локдауна Австралию посетили такие звезды, как Натали Портман, Том Хэнкс и Джулия Робертс. Некоторые потратили сотни тысяч долларов на организацию роскошной изоляции на две недели.В Австралии действуют довольно суровые карантинные меры. Так, в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория ввели локдаун, хотя во всей стране ежедневно регистрируется лишь чуть более сотни случаев COVID-19. Люди могут покидать дома, только чтобы купить продукты или совершить кратковременную прогулку. Разрешается также ходить на работу, если ее нельзя выполнять удаленно.
https://ria.ru/20210629/avstraliya-1738993693.html
https://ria.ru/20210626/lokdaun-1738707462.html
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коронавирус covid-19, новый южный уэльс, виктория (австралия), австралия, сидней
10:19 19.07.2021 (обновлено: 15:10 19.07.2021)
 
Британскую телезвезду депортируют из Австралии за насмешку над карантином

Австралия решила депортировать британскую телезвезду Кэти Хопкинс из-за насмешки над карантином

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Власти Австралии решили выдворить из страны британскую телезвезду Кэти Хопкинс за насмешки над карантинными мерами, сообщила телекомпания ABC.
Хопкинс приехала в Австралию на съемки реалити-шоу Big brother VIP и находилась на карантине в отеле. Она опубликовала в инстаграме видео, на котором говорит, что ждет, когда ей принесут еду, и собирается напугать персонал, открыв дверь "голой и без маски".
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"Это пощечина для всех австралийцев, которые сейчас находятся под действием локдауна, и такое поведение неприемлемо", — заявила министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс.
Как отмечает ABC, многих австралийцев возмутило то, что Хопкинс вообще впустили в страну, тогда как более 30 тысяч ее граждан не могут вернуться на родину из-за ограничений на въезд. Дело в том, что медийные знаменитости получают визу в Австралию в виде исключения — так правительство надеется стимулировать развитие экономики. Например, за время локдауна Австралию посетили такие звезды, как Натали Портман, Том Хэнкс и Джулия Робертс. Некоторые потратили сотни тысяч долларов на организацию роскошной изоляции на две недели.
В Австралии действуют довольно суровые карантинные меры. Так, в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория ввели локдаун, хотя во всей стране ежедневно регистрируется лишь чуть более сотни случаев COVID-19. Люди могут покидать дома, только чтобы купить продукты или совершить кратковременную прогулку. Разрешается также ходить на работу, если ее нельзя выполнять удаленно.
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