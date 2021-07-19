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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/covid-19-1741904190.html
Эксперт рассказал, как часто женщины болеют COVID-19
Эксперт рассказал, как часто женщины болеют COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Эксперт рассказал, как часто женщины болеют COVID-19
Женщины стали болеть коронавирусом на 7% больше, чаще всего стали госпитализировать невакцинированных женщин старше 50 лет, среди симптомов все больше стали... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:07
2021-07-19T17:07
распространение коронавируса
валерий вечорко
коронавирус covid-19
telegram (приложение)
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Женщины стали болеть коронавирусом на 7% больше, чаще всего стали госпитализировать невакцинированных женщин старше 50 лет, среди симптомов все больше стали встречаться жалобы на желудочно-кишечный тракт и реже - потеря обоняния и вкуса, сообщил главный врач городской клинической больницы им. О. М. Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.Он отметил, что его больница работает в режиме инфекционного госпиталя с 27 марта 2020 года, за это время вирус несколько раз видоизменялся."В самом начале мы имели дело с "уханьским штаммом", сегодня "дельта-штамм" коронавируса, с которым мы столкнулись, более заразен и быстрее распространяется в организме, о чем свидетельствует тяжесть состояния поступающих пациентов. Мы проанализировали больных, поступающих к нам: это преимущественно женщины, не вакцинированные, старше 50 лет, с подтвержденным ковидом, поступающие на 5-е сутки в тяжелом состоянии со степенью поражения легких КТ-2", - пишет Вечорко.По его словам, если сравнивать с предыдущим периодом, мы отмечаем, что вирус существенно помолодел."Женщин стало болеть на 7% больше, а подтвержденный ковид обнаруживается в 26% случаев чаще. Симптомы тоже изменились, как и течение заболевания - оно стало более стремительным. Теперь от КТ-1 до КТ-4 может пройти всего лишь несколько дней. Что же касается симптомов, то сейчас мы чаще встречаем жалобы на желудочно-кишечный тракт, и реже наблюдаем потерю обоняния и вкуса у больных", - сообщил Вечорко. -0-
https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741736828.html
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валерий вечорко, коронавирус covid-19, telegram (приложение), здоровье - общество
17:07 19.07.2021
 
Эксперт рассказал, как часто женщины болеют COVID-19

Эксперт рассказал как часто женщины заражаются коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Женщины стали болеть коронавирусом на 7% больше, чаще всего стали госпитализировать невакцинированных женщин старше 50 лет, среди симптомов все больше стали встречаться жалобы на желудочно-кишечный тракт и реже - потеря обоняния и вкуса, сообщил главный врач городской клинической больницы им. О. М. Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что его больница работает в режиме инфекционного госпиталя с 27 марта 2020 года, за это время вирус несколько раз видоизменялся.
Пробирки - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
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"В самом начале мы имели дело с "уханьским штаммом", сегодня "дельта-штамм" коронавируса, с которым мы столкнулись, более заразен и быстрее распространяется в организме, о чем свидетельствует тяжесть состояния поступающих пациентов. Мы проанализировали больных, поступающих к нам: это преимущественно женщины, не вакцинированные, старше 50 лет, с подтвержденным ковидом, поступающие на 5-е сутки в тяжелом состоянии со степенью поражения легких КТ-2", - пишет Вечорко.
По его словам, если сравнивать с предыдущим периодом, мы отмечаем, что вирус существенно помолодел.
"Женщин стало болеть на 7% больше, а подтвержденный ковид обнаруживается в 26% случаев чаще. Симптомы тоже изменились, как и течение заболевания - оно стало более стремительным. Теперь от КТ-1 до КТ-4 может пройти всего лишь несколько дней. Что же касается симптомов, то сейчас мы чаще встречаем жалобы на желудочно-кишечный тракт, и реже наблюдаем потерю обоняния и вкуса у больных", - сообщил Вечорко. -0-
 
Распространение коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус COVID-19Telegram (приложение)Здоровье - Общество
 
 
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