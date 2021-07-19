https://ria.ru/20210719/belorussiya-1741944259.html

Тихановская призвала США усилить давление на власти Белоруссии

Тихановская призвала США усилить давление на власти Белоруссии - РИА Новости, 19.07.2021

Тихановская призвала США усилить давление на власти Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном подняла тему роли РФ в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T21:12

2021-07-19T21:12

2021-07-19T21:14

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном подняла тему роли РФ в разрешении кризиса в Белоруссии, а также высказалась за усиление давления на белорусские власти, говорится в сообщении пресс-службы политика.Тихановская находится с визитом в Вашингтоне, в понедельник она посетила госдеп, где провела переговоры с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле."На встрече Тихановская призвала США… дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с режимом не будут признаны юридически и аннулируются", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской. По ее словам, "Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси – посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси".По данным пресс-службы, Тихановская заявила, что США необходимо усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на власти Белоруссии.По ее мнению, остановка контрактов с властями Белоруссии и санкции – "эффективный инструмент, но важно закрывать лазейки для их обхода и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой".Как говорится в сообщении, Тихановская призвала США принять активное участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в Белоруссии, оказать дипломатическую поддержку белорусским демократическим силам в других странах, принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых медиа и журналистских расследований, расширить помощь гражданскому обществу, частному бизнесу в Белоруссии, увеличить количество стипендиальных программ для поддержки белорусских студентов и исследователей.По информации пресс-службы, встреча c госсекретарем США длилась час. "Блинкен сказал, что он в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом – и они обсуждают белорусский вопрос", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741802634.html

https://ria.ru/20210706/belorussiya-1740156855.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире