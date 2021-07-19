https://ria.ru/20210719/belorussiya-1741900201.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовилась к санкциям Запада

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовилась к санкциям Запада - РИА Новости, 19.07.2021

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовилась к санкциям Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готовилась к санкциям стран Запада и сейчас спокойно развивается, ВВП за первое полугодие прирос РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:53

2021-07-19T16:53

2021-07-19T16:53

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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готовилась к санкциям стран Запада и сейчас спокойно развивается, ВВП за первое полугодие прирос примерно на 3,5%."Конечно, санкции - дело неприятное для любой страны. Я этого не скрываю. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших отдельных людей - полторы или две сотни настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной, защищают ее - и против основных наших предприятий. Для чего? Для того, чтобы разрушить экономику. Мы этого ожидали и готовились к этому", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia. Видеофрагмент разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".Белорусский лидер также обратил внимание, что, хотя страны Запада ввели санкции против ряда предприятий, их продукцию "они давно на свой рынок не пускают". "Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией. Но главный наш партнер - это Россия. Потому мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - сказал Лукашенко.Он констатировал, что на фоне санкций экономика страны с начала этого года демонстрирует стабильный рост, и ВВП за первое полугодие прирос примерно на 3,5%, что даже больше, чем белорусские власти планировали в 2020 году.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.

https://ria.ru/20210715/lukashenko-1741502941.html

https://ria.ru/20210716/kredity-1741617106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире