Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/belorussiya-1741900201.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия готовилась к санкциям Запада
Лукашенко заявил, что Белоруссия готовилась к санкциям Запада - РИА Новости, 19.07.2021
Лукашенко заявил, что Белоруссия готовилась к санкциям Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готовилась к санкциям стран Запада и сейчас спокойно развивается, ВВП за первое полугодие прирос РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:53
2021-07-19T16:53
роман головченко
россия
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741890758_205:436:3070:2048_1920x0_80_0_0_535de3280f5cf26d4f5e422185399c9c.jpg
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готовилась к санкциям стран Запада и сейчас спокойно развивается, ВВП за первое полугодие прирос примерно на 3,5%."Конечно, санкции - дело неприятное для любой страны. Я этого не скрываю. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших отдельных людей - полторы или две сотни настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной, защищают ее - и против основных наших предприятий. Для чего? Для того, чтобы разрушить экономику. Мы этого ожидали и готовились к этому", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia. Видеофрагмент разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".Белорусский лидер также обратил внимание, что, хотя страны Запада ввели санкции против ряда предприятий, их продукцию "они давно на свой рынок не пускают". "Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией. Но главный наш партнер - это Россия. Потому мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - сказал Лукашенко.Он констатировал, что на фоне санкций экономика страны с начала этого года демонстрирует стабильный рост, и ВВП за первое полугодие прирос примерно на 3,5%, что даже больше, чем белорусские власти планировали в 2020 году.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
https://ria.ru/20210715/lukashenko-1741502941.html
https://ria.ru/20210716/kredity-1741617106.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741890758_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2a6b6b38bf9033d7337a738d24d02fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, россия, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире
16:53 19.07.2021
 
Лукашенко заявил, что Белоруссия готовилась к санкциям Запада

Президент Лукашенко: Белоруссия готовилась к санкциям Запада и спокойно развивается

© AP Photo / TUT.byПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / TUT.by
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готовилась к санкциям стран Запада и сейчас спокойно развивается, ВВП за первое полугодие прирос примерно на 3,5%.
"Конечно, санкции - дело неприятное для любой страны. Я этого не скрываю. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших отдельных людей - полторы или две сотни настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной, защищают ее - и против основных наших предприятий. Для чего? Для того, чтобы разрушить экономику. Мы этого ожидали и готовились к этому", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia. Видеофрагмент разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 22:58Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко призвал страны возводить "мосты", а не "стены"
Белорусский лидер также обратил внимание, что, хотя страны Запада ввели санкции против ряда предприятий, их продукцию "они давно на свой рынок не пускают". "Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией. Но главный наш партнер - это Россия. Потому мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому", - сказал Лукашенко.
Он констатировал, что на фоне санкций экономика страны с начала этого года демонстрирует стабильный рост, и ВВП за первое полугодие прирос примерно на 3,5%, что даже больше, чем белорусские власти планировали в 2020 году.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 20:33Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Премьер Белоруссии рассказал об условиях кредитования в России
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
 
Роман ГоловченкоРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
03:57При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
03:54В Англии начались съемки сиквела "Аквамена"
Лента новостейМолния