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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210719/belorussiya-1741800744.html
Запад развязал финансово-экономическую войну против Минска, заявил Макей
Запад развязал финансово-экономическую войну против Минска, заявил Макей - РИА Новости, 19.07.2021
Запад развязал финансово-экономическую войну против Минска, заявил Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что против Минска идет развязанная Западом финансово-экономическая война. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:56
2021-07-19T09:56
протесты в белоруссии
владимир макей
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что против Минска идет развязанная Западом финансово-экономическая война."Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и экономическая среда создала для нашей страны новые вызовы, в первую очередь связанные с гибридной войной. Ведется финансово-экономическая война, развязанная Западом в отношении Беларуси, которая требует не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу", - сказал Макей на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Белоруссии. Его слова приводит в понедельник агентство Белта.Вместе с тем министр отметил, что любые вызовы всегда несут с собой и новые возможности, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать. По его словам, в этой работе Белоруссии есть, на кого и на что опереться. "Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш", - пояснил глава МИД.Несмотря на негативные внешние факторы, Белоруссия добилась позитивных результатов на экспортном направлении за прошедший период 2021 года, обратил внимание Макей. По словам министра, за пять месяцев этого года белорусский экспорт товаров и услуг составил более 18 миллиардов долларов и увеличился почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что в результате превышения экспорта над импортом сальдо внешней торговли товарами и услугами улучшилось и сложилось положительным в размере 1,25 миллиарда долларов."Это неплохой результат, и нам необходимо обеспечить сохранение данной тенденции, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся - и санкционными, и иными", - отметил Макей.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210716/sanktsii-1741612489.html
https://ria.ru/20210714/plan-1741254484.html
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владимир макей , мид белоруссии, белоруссия, в мире
09:56 19.07.2021
 
Запад развязал финансово-экономическую войну против Минска, заявил Макей

Глава МИД Белоруссии Макей обвинил Запад в развязывании финансово-экономической войны против Минска

© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости
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МИНСК, 19 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что против Минска идет развязанная Западом финансово-экономическая война.
"Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и экономическая среда создала для нашей страны новые вызовы, в первую очередь связанные с гибридной войной. Ведется финансово-экономическая война, развязанная Западом в отношении Беларуси, которая требует не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу", - сказал Макей на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Белоруссии. Его слова приводит в понедельник агентство Белта.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 19:47
В Минске заявили, что поддержка России перекроет эффект от санкций Запада
Вместе с тем министр отметил, что любые вызовы всегда несут с собой и новые возможности, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать. По его словам, в этой работе Белоруссии есть, на кого и на что опереться. "Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш", - пояснил глава МИД.
Несмотря на негативные внешние факторы, Белоруссия добилась позитивных результатов на экспортном направлении за прошедший период 2021 года, обратил внимание Макей. По словам министра, за пять месяцев этого года белорусский экспорт товаров и услуг составил более 18 миллиардов долларов и увеличился почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что в результате превышения экспорта над импортом сальдо внешней торговли товарами и услугами улучшилось и сложилось положительным в размере 1,25 миллиарда долларов.
"Это неплохой результат, и нам необходимо обеспечить сохранение данной тенденции, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся - и санкционными, и иными", - отметил Макей.
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:24
В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 13:33
Лукашенко заявил, что Западу не удастся надавить на Минск и Москву
 
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