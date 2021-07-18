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Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках - РИА Новости, 18.07.2021
Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
Для современных автомобилей в принципе бесполезно покупать б/у запчасти, которые связаны с безопасностью – они привязаны к конкретной машине, рассказал... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T03:18
2021-07-18T03:18
россия
авто
авилон
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Для современных автомобилей в принципе бесполезно покупать б/у запчасти, которые связаны с безопасностью – они привязаны к конкретной машине, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Мерседес-Бенц" Павел Сидоров.Рулевые рейки, блоки управления, различные сервоприводы вспомогательных элементов автомобиля и другие могут оказаться технически не совместимы с автомобилем. Также не стоит покупать на разборках подушки безопасности, пиропатроны ремней безопасности, блоки управления вспомогательными системами активной и пассивной безопасности. Неизвестно, сколько прожила такая деталь и в каких экстремальных ситуациях бывала, отметил эксперт.Покупка таких частей как подержанный двигатель, коробка передач или раздаточная коробка также означает фактическую покупку "кота в мешке", заключил специалист.
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россия, авто, авилон
03:18 18.07.2021
 
Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках

Эксперт Сидоров предупредил об опасности покупки некоторых запчастей на авторазборках

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСклад компании по разборке и переработке аварийных машин
Склад компании по разборке и переработке аварийных машин - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Для современных автомобилей в принципе бесполезно покупать б/у запчасти, которые связаны с безопасностью – они привязаны к конкретной машине, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Мерседес-Бенц" Павел Сидоров.
Рулевые рейки, блоки управления, различные сервоприводы вспомогательных элементов автомобиля и другие могут оказаться технически не совместимы с автомобилем. Также не стоит покупать на разборках подушки безопасности, пиропатроны ремней безопасности, блоки управления вспомогательными системами активной и пассивной безопасности. Неизвестно, сколько прожила такая деталь и в каких экстремальных ситуациях бывала, отметил эксперт.
Покупка таких частей как подержанный двигатель, коробка передач или раздаточная коробка также означает фактическую покупку "кота в мешке", заключил специалист.
 
РоссияАвтоАвилон
 
 
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