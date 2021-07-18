https://ria.ru/20210718/zapchasti-1741713009.html

Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках

Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках - РИА Новости, 18.07.2021

Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках

Для современных автомобилей в принципе бесполезно покупать б/у запчасти, которые связаны с безопасностью – они привязаны к конкретной машине, рассказал... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T03:18

2021-07-18T03:18

2021-07-18T03:18

россия

авто

авилон

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Для современных автомобилей в принципе бесполезно покупать б/у запчасти, которые связаны с безопасностью – они привязаны к конкретной машине, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Мерседес-Бенц" Павел Сидоров.Рулевые рейки, блоки управления, различные сервоприводы вспомогательных элементов автомобиля и другие могут оказаться технически не совместимы с автомобилем. Также не стоит покупать на разборках подушки безопасности, пиропатроны ремней безопасности, блоки управления вспомогательными системами активной и пассивной безопасности. Неизвестно, сколько прожила такая деталь и в каких экстремальных ситуациях бывала, отметил эксперт.Покупка таких частей как подержанный двигатель, коробка передач или раздаточная коробка также означает фактическую покупку "кота в мешке", заключил специалист.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, авилон