https://ria.ru/20210718/sokraschenie-1741743405.html

В Госдуме прокомментировали возможность сокращения рабочей недели

В Госдуме прокомментировали возможность сокращения рабочей недели - РИА Новости, 18.07.2021

В Госдуме прокомментировали возможность сокращения рабочей недели

Сокращение рабочей недели до 36 часов позволит повысить производительность труда и качество жизни граждан. Таким мнением с "URA.RU" поделилась член комитета... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T14:20

2021-07-18T14:20

2021-07-18T14:27

светлана бессараб

superjob

госдума рф

исландия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599053762_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_dfc9edccfdb3e01e1241326f9324fb15.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сокращение рабочей недели до 36 часов позволит повысить производительность труда и качество жизни граждан. Таким мнением с "URA.RU" поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Вместе с тем она выступила против введения четырехдневной рабочей недели при сохранении 40-часовой рабочей недели, заявив, что эта мера не позволит достичь нужного эффекта.Она привела в пример эксперимент, проведенный в Исландии, где в течение двух лет некоторые предприятия работали в таком режиме.По ее словам, на селе женщина работает по 36 часов с сохранением с заработной платы. "И ни один работодатель не жалуется", — заключили в Госдуме.Парламентарий считает, что сокращение рабочей недели улучшит экономическую ситуацию в стране."Сто лет назад и сегодня мы работаем одинаково, при 40-часовой рабочей неделе, однако интенсивность труда при этом очень серьезно возросла", — отметила она, добавив, что освободившееся время человек будет посвящать семье. Это, по мнению Бессараб, улучшит его настроение и, как следствие, окажет положительное влияние на экономику.Ранее онлайн-сервис поиска работы SuperJob выяснил, что треть россиян не поддерживает идею о четырехдневной рабочей неделе, так как опасается возможного сокращения доходов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/nedelya-1735694066.html

исландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана бессараб, superjob, госдума рф, исландия, общество