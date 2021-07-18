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В Госдуме прокомментировали возможность сокращения рабочей недели
В Госдуме прокомментировали возможность сокращения рабочей недели - РИА Новости, 18.07.2021
В Госдуме прокомментировали возможность сокращения рабочей недели
Сокращение рабочей недели до 36 часов позволит повысить производительность труда и качество жизни граждан. Таким мнением с "URA.RU" поделилась член комитета... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T14:20
2021-07-18T14:27
светлана бессараб
superjob
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сокращение рабочей недели до 36 часов позволит повысить производительность труда и качество жизни граждан. Таким мнением с "URA.RU" поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Вместе с тем она выступила против введения четырехдневной рабочей недели при сохранении 40-часовой рабочей недели, заявив, что эта мера не позволит достичь нужного эффекта.Она привела в пример эксперимент, проведенный в Исландии, где в течение двух лет некоторые предприятия работали в таком режиме.По ее словам, на селе женщина работает по 36 часов с сохранением с заработной платы. "И ни один работодатель не жалуется", — заключили в Госдуме.Парламентарий считает, что сокращение рабочей недели улучшит экономическую ситуацию в стране."Сто лет назад и сегодня мы работаем одинаково, при 40-часовой рабочей неделе, однако интенсивность труда при этом очень серьезно возросла", — отметила она, добавив, что освободившееся время человек будет посвящать семье. Это, по мнению Бессараб, улучшит его настроение и, как следствие, окажет положительное влияние на экономику.Ранее онлайн-сервис поиска работы SuperJob выяснил, что треть россиян не поддерживает идею о четырехдневной рабочей неделе, так как опасается возможного сокращения доходов.
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светлана бессараб, superjob, госдума рф, исландия, общество
14:20 18.07.2021 (обновлено: 14:27 18.07.2021)
 
В Госдуме прокомментировали возможность сокращения рабочей недели

Депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила за сокращение рабочей недели до 36 часов

© Фото : Andrea Piacquadio/PexelsМолодая женщина спит за рабочим столом
Молодая женщина спит за рабочим столом - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Фото : Andrea Piacquadio/Pexels
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сокращение рабочей недели до 36 часов позволит повысить производительность труда и качество жизни граждан. Таким мнением с "URA.RU" поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Вместе с тем она выступила против введения четырехдневной рабочей недели при сохранении 40-часовой рабочей недели, заявив, что эта мера не позволит достичь нужного эффекта.
Сотрудница офиса - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 04:00Сказано в эфире
Меньше часов или дней? Какой может быть четырехдневная рабочая неделя
Она привела в пример эксперимент, проведенный в Исландии, где в течение двух лет некоторые предприятия работали в таком режиме.
"Опыт показал, что интенсивность труда не сократилась, а даже наоборот увеличилась", — пояснила депутат.
По ее словам, на селе женщина работает по 36 часов с сохранением с заработной платы. "И ни один работодатель не жалуется", — заключили в Госдуме.
Парламентарий считает, что сокращение рабочей недели улучшит экономическую ситуацию в стране.
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Вчера, 14:25
"Сто лет назад и сегодня мы работаем одинаково, при 40-часовой рабочей неделе, однако интенсивность труда при этом очень серьезно возросла", — отметила она, добавив, что освободившееся время человек будет посвящать семье. Это, по мнению Бессараб, улучшит его настроение и, как следствие, окажет положительное влияние на экономику.
Ранее онлайн-сервис поиска работы SuperJob выяснил, что треть россиян не поддерживает идею о четырехдневной рабочей неделе, так как опасается возможного сокращения доходов.
 
Светлана БессарабSuperjobГосдума РФИсландияОбщество
 
 
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