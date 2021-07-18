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В Якутию направили два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров
В Якутию направили два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 18.07.2021
В Якутию направили два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров
Два самолёта Бе-200ЧС дополнительно направлены в Якутию для ликвидации природных пожаров в связи с ухудшением обстановки, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:40
2021-07-18T16:55
природные пожары в россии
россия
бе-200
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два самолёта Бе-200ЧС дополнительно направлены в Якутию для ликвидации природных пожаров в связи с ухудшением обстановки, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолёта Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.Добавляется, что сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка специалистов МЧС России.
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природные пожары в россии, россия, бе-200, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:40 18.07.2021 (обновлено: 16:55 18.07.2021)
 
В Якутию направили два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров

Два самолета Бе-200 отправились в Якутию на тушение лесных пожаров в связи с ухудшением обстановки

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два самолёта Бе-200ЧС дополнительно направлены в Якутию для ликвидации природных пожаров в связи с ухудшением обстановки, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолёта Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка специалистов МЧС России.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 10:38Республика Саха (Якутия)
Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара
 
Природные пожары в РоссииРоссияБе-200МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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