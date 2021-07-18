https://ria.ru/20210718/samolety-1741753353.html

В Якутию направили два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров

В Якутию направили два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 18.07.2021

В Якутию направили два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров

Два самолёта Бе-200ЧС дополнительно направлены в Якутию для ликвидации природных пожаров в связи с ухудшением обстановки, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:40

2021-07-18T16:40

2021-07-18T16:55

природные пожары в россии

россия

бе-200

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два самолёта Бе-200ЧС дополнительно направлены в Якутию для ликвидации природных пожаров в связи с ухудшением обстановки, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолёта Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.Добавляется, что сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка специалистов МЧС России.

https://ria.ru/20210707/pozhar-1740214585.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, россия, бе-200, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)