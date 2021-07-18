https://ria.ru/20210718/samolety-1741753353.html
В Якутию направили два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров
В Якутию направили два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 18.07.2021
В Якутию направили два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров
Два самолёта Бе-200ЧС дополнительно направлены в Якутию для ликвидации природных пожаров в связи с ухудшением обстановки, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:40
2021-07-18T16:40
2021-07-18T16:55
природные пожары в россии
россия
бе-200
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два самолёта Бе-200ЧС дополнительно направлены в Якутию для ликвидации природных пожаров в связи с ухудшением обстановки, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолёта Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.Добавляется, что сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка специалистов МЧС России.
https://ria.ru/20210707/pozhar-1740214585.html
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природные пожары в россии, россия, бе-200, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:40 18.07.2021 (обновлено: 16:55 18.07.2021)
В Якутию направили два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров
Два самолета Бе-200 отправились в Якутию на тушение лесных пожаров в связи с ухудшением обстановки